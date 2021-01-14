https://ria.ru/20210114/tramp-1593039394.html

МИД сравнил блокировку Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде

МИД сравнил блокировку Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила блокировку президента США Дональда Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:54

2021-01-14T15:54

2021-01-14T16:41

мария захарова

сша

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила блокировку президента США Дональда Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила, что тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети."На днях все крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств", - напомнила Захарова на своей странице в Facebook.По ее оценке, "решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия"."Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", - считает она.

https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html

https://ria.ru/20210114/tramp-1593034387.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, сша, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире