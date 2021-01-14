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МИД сравнил блокировку Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде
МИД сравнил блокировку Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила блокировку президента США Дональда Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:54
2021-01-14T16:41
мария захарова
сша
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила блокировку президента США Дональда Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила, что тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети."На днях все крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств", - напомнила Захарова на своей странице в Facebook.По ее оценке, "решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия"."Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", - считает она.
https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html
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мария захарова, сша, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД сравнил блокировку Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде

15:54 14.01.2021 (обновлено: 16:41 14.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила блокировку президента США Дональда Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила, что тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.
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"На днях все крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств", - напомнила Захарова на своей странице в Facebook.
По ее оценке, "решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия".
"Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", - считает она.
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Захват Капитолия в ВашингтонеМария ЗахароваСШАДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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