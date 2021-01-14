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Политолог оценил ситуацию с импичментом Трампу
Политолог оценил ситуацию с импичментом Трампу
Сенаторы-демократы с высокой вероятностью попытаются в сжатые сроки добиться введения запрета для действующего главы государства Дональда Трампа баллотироваться РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:41
2021-01-14T12:24
чак шумер
майк пенс
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенаторы-демократы с высокой вероятностью попытаются в сжатые сроки добиться введения запрета для действующего главы государства Дональда Трампа баллотироваться в дальнейшем, однако процедура импичмента в отношении него никак с этим не связана, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер ранее заявил, что в случае утверждения решения об импичменте Трампа на голосование также вынесут запрет ему баллотироваться впредь.Как пояснил РИА Новости эксперт, демократы с высокой вероятностью могут попытаться воплотить такой сценарий в жизнь, однако импичмент в отношении Трампа не будет иметь к этому отношения."Процедура импичмента, даже доведенная до конца, ничего в этом плане не дает. Тем более, двух третей для Сената они не соберут. Как бы сейчас ни снизилось число сторонников Трампа в Сенате, я не думаю, что они будут проводить эту процедуру", - пояснил Межуев.Наиболее вероятным, по мнению эксперта, является сценарий, при котором в Сенате будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием беспорядков 6 января. После этого Трампу, вероятно, предъявят обвинение в подстрекательстве к мятежу, которое, подчеркивает политолог, "еще предстоит подкрепить серьезными фактами". Если же это удастся сделать, то, прогнозирует Межуев, демократы попытаются задействовать третий пункт 14 поправки в конституцию США, который и предусматривает ограничения на госслужбу для лиц, принимавших участие в мятежах или оказывавших им поддержку."Эта поправка была принята после Гражданской войны в США, и толком она не использовалась. Сейчас ее могут "вытащить из нафталина". Для этого, однако, необходимо доказать, что действия Трампа были направлены именно на мятеж или подстрекательство к мятежу. Это сделать не так просто, ведь все, что он делал, можно оценить как просто попытку призвать своих сторонников к мирному выступлению. Я думаю, что никто и никогда не найдет никаких приказов "брать штурмом Капитолий". Тут вопрос скорее политический - как интерпретировать эту поправку", - отметил собеседник агентства.Эксперт полагает, что демократы попытаются реализовать этот сценарий в "довольно сжатые сроки", не дав Трампу возможности вернуться в политику после произошедшего."Одновременно продолжится максимальное давление на республиканскую партию, чтобы она полностью очистила свои ряды от сторонников Трампа. Это, однако, будет сделать очень сложно, поскольку, даже несмотря на все случившееся, большинство по-прежнему сохраняют доверие к Трампу. Вместе с тем, произошедшее неизбежно ослабит республиканцев и сделает демократов главной партией американского истеблишмента", - уверен Межуев.Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может дать возможность демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс отказался от этого.
https://ria.ru/20210114/impichment-1592952045.html
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чак шумер, майк пенс, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Политолог оценил ситуацию с импичментом Трампу

10:41 14.01.2021 (обновлено: 12:24 14.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенаторы-демократы с высокой вероятностью попытаются в сжатые сроки добиться введения запрета для действующего главы государства Дональда Трампа баллотироваться в дальнейшем, однако процедура импичмента в отношении него никак с этим не связана, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер ранее заявил, что в случае утверждения решения об импичменте Трампа на голосование также вынесут запрет ему баллотироваться впредь.
Как пояснил РИА Новости эксперт, демократы с высокой вероятностью могут попытаться воплотить такой сценарий в жизнь, однако импичмент в отношении Трампа не будет иметь к этому отношения.
"Процедура импичмента, даже доведенная до конца, ничего в этом плане не дает. Тем более, двух третей для Сената они не соберут. Как бы сейчас ни снизилось число сторонников Трампа в Сенате, я не думаю, что они будут проводить эту процедуру", - пояснил Межуев.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Наиболее вероятным, по мнению эксперта, является сценарий, при котором в Сенате будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием беспорядков 6 января. После этого Трампу, вероятно, предъявят обвинение в подстрекательстве к мятежу, которое, подчеркивает политолог, "еще предстоит подкрепить серьезными фактами". Если же это удастся сделать, то, прогнозирует Межуев, демократы попытаются задействовать третий пункт 14 поправки в конституцию США, который и предусматривает ограничения на госслужбу для лиц, принимавших участие в мятежах или оказывавших им поддержку.
"Эта поправка была принята после Гражданской войны в США, и толком она не использовалась. Сейчас ее могут "вытащить из нафталина". Для этого, однако, необходимо доказать, что действия Трампа были направлены именно на мятеж или подстрекательство к мятежу. Это сделать не так просто, ведь все, что он делал, можно оценить как просто попытку призвать своих сторонников к мирному выступлению. Я думаю, что никто и никогда не найдет никаких приказов "брать штурмом Капитолий". Тут вопрос скорее политический - как интерпретировать эту поправку", - отметил собеседник агентства.
Эксперт полагает, что демократы попытаются реализовать этот сценарий в "довольно сжатые сроки", не дав Трампу возможности вернуться в политику после произошедшего.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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"Одновременно продолжится максимальное давление на республиканскую партию, чтобы она полностью очистила свои ряды от сторонников Трампа. Это, однако, будет сделать очень сложно, поскольку, даже несмотря на все случившееся, большинство по-прежнему сохраняют доверие к Трампу. Вместе с тем, произошедшее неизбежно ослабит республиканцев и сделает демократов главной партией американского истеблишмента", - уверен Межуев.
Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может дать возможность демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.
Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс отказался от этого.
Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент
© AP Photo / J. Scott Applewhite

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа
1 из 12

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / Alex Brandon

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер в Кэпитал-Хилл, Вашингтон
2 из 12

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписывает документ об импичменте президенту Дональду Трампу
3 из 12

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

Подпись спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в документе об импичменте президенту Дональду Трампу
4 из 12

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Brandon Bell

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

Вид на Капитолий в Вашингтоне
5 из 12

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

© REUTERS / Brandon Bell
© REUTERS / Joshua Roberts

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

Джейми Раскин перед подписанием статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне, США. 13 января 2021 года
6 из 12

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Jonathan Ernst

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

Электронное табло с голосованием по второму импичменту президента Дональда Трампа в Капитолии США
7 из 12

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Alex Brandon

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу
8 из 12

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

Член палаты представителей США Вики Хартцлер и Майкл Уолтц угощают пиццей военнослужащих Национальной гвардии в здании Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AP Photo / Alex Brandon

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

Военнослужащие отдыхают в здании Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Gerald Herbert

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

Мониторы в конференц-зале Белого дома показывают процесс импичмента против президента Дональда Трампа, проходящий в Капитолии в Вашингтоне
11 из 12

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

© AP Photo / Gerald Herbert
© AP Photo / Susan Walsh

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне
12 из 12

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

© AP Photo / Susan Walsh
1 из 12

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
2 из 12

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

© AP Photo / Alex Brandon
3 из 12

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

© AP Photo / Alex Brandon
4 из 12

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

© AP Photo / Alex Brandon
5 из 12

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

© REUTERS / Brandon Bell
6 из 12

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

© REUTERS / Joshua Roberts
7 из 12

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

© REUTERS / Jonathan Ernst
8 из 12

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

© AP Photo / Alex Brandon
9 из 12

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
10 из 12

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

© AP Photo / Alex Brandon
11 из 12

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

© AP Photo / Gerald Herbert
12 из 12

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

© AP Photo / Susan Walsh
 
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