https://ria.ru/20210114/tramp-1592977104.html

Политолог оценил ситуацию с импичментом Трампу

Политолог оценил ситуацию с импичментом Трампу

Сенаторы-демократы с высокой вероятностью попытаются в сжатые сроки добиться введения запрета для действующего главы государства Дональда Трампа баллотироваться РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:41

2021-01-14T10:41

2021-01-14T12:24

чак шумер

майк пенс

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенаторы-демократы с высокой вероятностью попытаются в сжатые сроки добиться введения запрета для действующего главы государства Дональда Трампа баллотироваться в дальнейшем, однако процедура импичмента в отношении него никак с этим не связана, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер ранее заявил, что в случае утверждения решения об импичменте Трампа на голосование также вынесут запрет ему баллотироваться впредь.Как пояснил РИА Новости эксперт, демократы с высокой вероятностью могут попытаться воплотить такой сценарий в жизнь, однако импичмент в отношении Трампа не будет иметь к этому отношения."Процедура импичмента, даже доведенная до конца, ничего в этом плане не дает. Тем более, двух третей для Сената они не соберут. Как бы сейчас ни снизилось число сторонников Трампа в Сенате, я не думаю, что они будут проводить эту процедуру", - пояснил Межуев.Наиболее вероятным, по мнению эксперта, является сценарий, при котором в Сенате будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием беспорядков 6 января. После этого Трампу, вероятно, предъявят обвинение в подстрекательстве к мятежу, которое, подчеркивает политолог, "еще предстоит подкрепить серьезными фактами". Если же это удастся сделать, то, прогнозирует Межуев, демократы попытаются задействовать третий пункт 14 поправки в конституцию США, который и предусматривает ограничения на госслужбу для лиц, принимавших участие в мятежах или оказывавших им поддержку."Эта поправка была принята после Гражданской войны в США, и толком она не использовалась. Сейчас ее могут "вытащить из нафталина". Для этого, однако, необходимо доказать, что действия Трампа были направлены именно на мятеж или подстрекательство к мятежу. Это сделать не так просто, ведь все, что он делал, можно оценить как просто попытку призвать своих сторонников к мирному выступлению. Я думаю, что никто и никогда не найдет никаких приказов "брать штурмом Капитолий". Тут вопрос скорее политический - как интерпретировать эту поправку", - отметил собеседник агентства.Эксперт полагает, что демократы попытаются реализовать этот сценарий в "довольно сжатые сроки", не дав Трампу возможности вернуться в политику после произошедшего."Одновременно продолжится максимальное давление на республиканскую партию, чтобы она полностью очистила свои ряды от сторонников Трампа. Это, однако, будет сделать очень сложно, поскольку, даже несмотря на все случившееся, большинство по-прежнему сохраняют доверие к Трампу. Вместе с тем, произошедшее неизбежно ослабит республиканцев и сделает демократов главной партией американского истеблишмента", - уверен Межуев.Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может дать возможность демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс отказался от этого.

https://ria.ru/20210114/impichment-1592952045.html

https://ria.ru/20210114/kapitoliy-1592956130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чак шумер, майк пенс, капитолий, дональд трамп, сша, в мире