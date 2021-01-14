https://ria.ru/20210114/tramp-1592951930.html

Трамп выступил с заявлением после импичмента

Трамп выступил с заявлением после импичмента

Президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент, который ему вынесла палата представителей. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:19

2021-01-14T02:19

2021-01-14T03:16

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент, который ему вынесла палата представителей.Трамп подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и призвал всех американцев объединиться, "преодолев страсти момента".Президент США в видеообращении также заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. "Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", - сказал он.Глава государства призвал сограждан "слушать друг друга", а не пытаться "заставить друг друга замолчать". Он также сообщил, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране. Он добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".Кроме того, Трамп пообещал, что виновные в недавних беспорядках в Капитолии будут привлечены к ответственности.Ранее в среду палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды объявила импичмент.Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января. Штурм КапитолияШестого января президент США Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.

https://ria.ru/20210114/impichment-1592952045.html

https://ria.ru/20210114/tramp-1592952176.html

https://ria.ru/20210114/tramp-1592950069.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире