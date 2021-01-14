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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/tramp-1592951930.html
Трамп выступил с заявлением после импичмента
Трамп выступил с заявлением после импичмента
Президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент, который ему вынесла палата представителей. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T02:19
2021-01-14T03:16
захват капитолия в вашингтоне
второй импичмент дональду трампу
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент, который ему вынесла палата представителей.Трамп подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и призвал всех американцев объединиться, "преодолев страсти момента".Президент США в видеообращении также заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. "Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", - сказал он.Глава государства призвал сограждан "слушать друг друга", а не пытаться "заставить друг друга замолчать". Он также сообщил, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране. Он добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".Кроме того, Трамп пообещал, что виновные в недавних беспорядках в Капитолии будут привлечены к ответственности.Ранее в среду палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды объявила импичмент.Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января. Штурм КапитолияШестого января президент США Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.
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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире

Трамп выступил с заявлением после импичмента

02:19 14.01.2021 (обновлено: 03:16 14.01.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент, который ему вынесла палата представителей.

"Я хочу осудить насилие, которое мы видели в последнюю неделю… Насилие толпы противоречит всему, во что я верю, и всему, что отстаивает наше движение", - сказал глава государства в видеообращении.

Трамп подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах всей страны и призвал всех американцев объединиться, "преодолев страсти момента".
Президент США в видеообращении также заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. "Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", - сказал он.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
02:21Захват Капитолия в Вашингтоне
Пелоси: импичмент Трампу показывает, что никто в США не выше закона
Глава государства призвал сограждан "слушать друг друга", а не пытаться "заставить друг друга замолчать".
Он также сообщил, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне и по всей стране. Он добавил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов".
Кроме того, Трамп пообещал, что виновные в недавних беспорядках в Капитолии будут привлечены к ответственности.
Ранее в среду палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды объявила импичмент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Трамп заявил, что его подлинные сторонники не могут поддерживать насилие
Для досрочного отстранения Трампа от власти необходимо, чтобы ему объявили импичмент в сенате, однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

Штурм Капитолия

Шестого января президент США Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.
Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался это сделать.
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
01:31Захват Капитолия в Вашингтоне
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Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуДональд ТрампСШАВ мире
 
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