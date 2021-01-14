https://ria.ru/20210114/tramp-1592950069.html
Трампу хотят запретить вновь баллотироваться
Трампу хотят запретить вновь баллотироваться
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что в случае утверждения сенатом решения об импичменте президента США Дональда Трампа на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:31
2021-01-14T01:31
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
чак шумер
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что в случае утверждения сенатом решения об импичменте президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь."Если президента признают виновным, будет голосование о запрете ему вновь баллотироваться",- заявил Шумер.Парламентария цитируют журналисты пула конгресса.
https://ria.ru/20210114/impichment-1592947924.html
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второй импичмент дональду трампу, чак шумер, дональд трамп, сша, в мире