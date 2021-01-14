https://ria.ru/20210114/tramp-1592950069.html

Трампу хотят запретить вновь баллотироваться

Трампу хотят запретить вновь баллотироваться

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что в случае утверждения сенатом решения об импичменте президента США Дональда Трампа на... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T01:31

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2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

чак шумер

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что в случае утверждения сенатом решения об импичменте президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь."Если президента признают виновным, будет голосование о запрете ему вновь баллотироваться",- заявил Шумер.Парламентария цитируют журналисты пула конгресса.

https://ria.ru/20210114/impichment-1592947924.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, чак шумер, дональд трамп, сша, в мире