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Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2020 года сократился на 2,9% по сравнению с прошлым годом и составил 107,76 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:13
2021-01-14T06:13
2021-01-14T06:13
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ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2020 года сократился на 2,9% по сравнению с прошлым годом и составил 107,76 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 1,7% в годовом выражении и составил 50,58 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 6,6% - до 57,18 миллиарда долларов.По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что пандемия хоть и повлияла на двустороннюю торговлю России и Китая, но странам удалось сохранить хорошую динамику, благодаря чему есть вероятность достичь показателей прошлого года в 110 миллиардов долларов.
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