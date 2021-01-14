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В США от Tesla потребовали отозвать 158 тысяч автомобилей из-за дефектов
В США от Tesla потребовали отозвать 158 тысяч автомобилей из-за дефектов
Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от компании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:23
2021-01-14T03:23
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от компании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за дефектов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо регулятора.Сообщается, что причиной такого требования стал отказ сенсорного экрана, который может создать риски, связанные с безопасностью. В NHTSA заявили, что данная проблема может привести к потере изображения с задней камеры и снижению видимости при движении задним ходом.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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tesla motors, сша, в мире

В США от Tesla потребовали отозвать 158 тысяч автомобилей из-за дефектов

03:23 14.01.2021
 
© AP Photo / Chuck BurtonАвтомобиль Tesla во время зарядки
Автомобиль Tesla во время зарядки - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Chuck Burton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от компании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за дефектов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо регулятора.
Сообщается, что причиной такого требования стал отказ сенсорного экрана, который может создать риски, связанные с безопасностью. В NHTSA заявили, что данная проблема может привести к потере изображения с задней камеры и снижению видимости при движении задним ходом.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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