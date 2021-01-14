https://ria.ru/20210114/tesla-1592954433.html

В США от Tesla потребовали отозвать 158 тысяч автомобилей из-за дефектов

В США от Tesla потребовали отозвать 158 тысяч автомобилей из-за дефектов

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от компании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:23

2021-01-14T03:23

2021-01-14T03:23

tesla motors

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от компании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за дефектов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо регулятора.Сообщается, что причиной такого требования стал отказ сенсорного экрана, который может создать риски, связанные с безопасностью. В NHTSA заявили, что данная проблема может привести к потере изображения с задней камеры и снижению видимости при движении задним ходом.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20201223/musk-1590484536.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tesla motors, сша, в мире