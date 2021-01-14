https://ria.ru/20210114/tatarstan-1592986260.html

Врачи рассказали о состоянии малыша, получившего обморожение в Татарстане

Врачи рассказали о состоянии малыша, получившего обморожение в Татарстане

Врачи по-прежнему оценивают состояние годовалого ребенка, получившего обморожение в ночь на среду в Алексеевском районе Татарстана, как крайне тяжёлое, его... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:36

2021-01-14T11:36

2021-01-14T11:43

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Врачи по-прежнему оценивают состояние годовалого ребенка, получившего обморожение в ночь на среду в Алексеевском районе Татарстана, как крайне тяжёлое, его четырёхлетняя сестра в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Женщина по решению суда заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.По версии следствия, обвиняемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.Ранее прокуратура сообщала, что в настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся. Ранее семья на профилактических учётах не состояла.

https://ria.ru/20210114/sud-1592974225.html

https://ria.ru/20200604/1572471550.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия