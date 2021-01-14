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https://ria.ru/20210114/tatarstan-1592986260.html
Врачи рассказали о состоянии малыша, получившего обморожение в Татарстане
Врачи рассказали о состоянии малыша, получившего обморожение в Татарстане
Врачи по-прежнему оценивают состояние годовалого ребенка, получившего обморожение в ночь на среду в Алексеевском районе Татарстана, как крайне тяжёлое, его... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:36
2021-01-14T11:43
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Врачи по-прежнему оценивают состояние годовалого ребенка, получившего обморожение в ночь на среду в Алексеевском районе Татарстана, как крайне тяжёлое, его четырёхлетняя сестра в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Женщина по решению суда заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.По версии следствия, обвиняемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.Ранее прокуратура сообщала, что в настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся. Ранее семья на профилактических учётах не состояла.
https://ria.ru/20210114/sud-1592974225.html
https://ria.ru/20200604/1572471550.html
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республика татарстан (татарстан), происшествия

Врачи рассказали о состоянии малыша, получившего обморожение в Татарстане

11:36 14.01.2021 (обновлено: 11:43 14.01.2021)
 
© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / Surabky
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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Врачи по-прежнему оценивают состояние годовалого ребенка, получившего обморожение в ночь на среду в Алексеевском районе Татарстана, как крайне тяжёлое, его четырёхлетняя сестра в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что годовалый мальчик и четырёхлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль. Оба ребёнка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.
Женщина в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 10:21
Суд в Татарстане арестовал мать детей, получивших обморожение
В отношении 22-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Женщина по решению суда заключена под стражу, ей предъявлено обвинение.
"Состояние старшего ребёнка врачи оценивают как стабильное, осуществляются перевязки. Состояние младшего остаётся крайне тяжёлым, но стабильным, также ведутся перевязки", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что оба ребенка находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.
По версии следствия, обвиняемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой детей. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с девочкой в дом, оставив при этом в сарае младшего сына. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребёнка.
Ранее прокуратура сообщала, что в настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся. Ранее семья на профилактических учётах не состояла.
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.06.2020
4 июня 2020, 16:23
В Брянске арестовали опекуна девочки, попавшей в больницу с обморожением
 
Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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