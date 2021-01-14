https://ria.ru/20210114/sweden-1593046587.html
Минобороны Швеции показало войну с Россией
Минобороны Швеции показало войну с Россией
Министерство обороны Швеции опубликовало несколько роликов под общим названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как потенциального противника РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:23
2021-01-14T16:23
2021-01-14T19:03
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северный ледовитый океан
швеция
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министерство обороны Швеции опубликовало несколько роликов под общим названием "Когда начнется война", в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Видеозаписи опубликованы в YouTube-канале ведомства. Минобороны подготовило пять роликов о потенциальной войне: "Неопределенное будущее", "Серая зона", "Поле битвы будущего", "Всеобщая защита" и "Что стоит защищать?". Авторы обратили внимание на проблему глобального потепления. Ее основным последствием будет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. Это приведет к борьбе ведущих держав за возможности района как транспортного коридора и источника природных ресурсов. Как считают военные, описанный конфликт затронет и Швецию, хотя королевство не имеет выхода в Северный Ледовитый океан.В качестве противоборствующих сторон Минобороны назвало США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. При этом в роликах это не утверждается напрямую: используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.
https://ria.ru/20201125/worldwar-1586274960.html
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россия, северный ледовитый океан, швеция, сша, в мире