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Уфимец, осужденный за убийство педофила, обжалует приговор
Уфимец, осужденный за убийство педофила, обжалует приговор
Уфимец Владимир Санкин, осуждённый на 8 лет колонии за избиение до смерти предполагаемого педофила, обжалует приговор, заявил РИА Новости адвокат осужденного... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:31
2021-01-14T14:10
шота горгадзе
уфа
происшествия
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УФА, 14 янв – РИА Новости. Уфимец Владимир Санкин, осуждённый на 8 лет колонии за избиение до смерти предполагаемого педофила, обжалует приговор, заявил РИА Новости адвокат осужденного Шота Горгадзе.Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.По просьбе Санкина, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили суд о снисхождении при назначении наказания. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима."Конечно же, будем до конца биться, чтобы смягчить приговор. Подадим апелляцию в Верховный суд Башкирии. Это удивительно, что суд так строго наказал человека, который отбивал детей у педофила, угрожавшего им топором и изнасилованием", - рассказал РИА Новости адвокат.По его словам, после такого приговора "нормальные мужчины могут пройти мимо детской беды".После инцидента следствие заводило также уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Сообщалось, что подозреваемый в педофилии недавно освободился из колонии и находился под административным надзором. Позднее данное уголовное дело решением Калининского районного суда Уфы было прекращено в связи со смертью обвиняемого.
https://ria.ru/20210114/ufa-1592965325.html
https://ria.ru/20200210/1564507060.html
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шота горгадзе, уфа, происшествия

Уфимец, осужденный за убийство педофила, обжалует приговор

13:31 14.01.2021 (обновлено: 14:10 14.01.2021)
 
© Фото : СУ СКР по Республике БашкирияВладимир Санкин в зале суда
Владимир Санкин в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : СУ СКР по Республике Башкирия
Читать ria.ru в
УФА, 14 янв – РИА Новости. Уфимец Владимир Санкин, осуждённый на 8 лет колонии за избиение до смерти предполагаемого педофила, обжалует приговор, заявил РИА Новости адвокат осужденного Шота Горгадзе.
Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Сообщалось, что вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.
Владимир Санкин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 09:00
В Уфе убийцу педофила приговорили к восьми годам лишения свободы
По просьбе Санкина, дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили суд о снисхождении при назначении наказания. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
"Конечно же, будем до конца биться, чтобы смягчить приговор. Подадим апелляцию в Верховный суд Башкирии. Это удивительно, что суд так строго наказал человека, который отбивал детей у педофила, угрожавшего им топором и изнасилованием", - рассказал РИА Новости адвокат.
По его словам, после такого приговора "нормальные мужчины могут пройти мимо детской беды".
После инцидента следствие заводило также уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Сообщалось, что подозреваемый в педофилии недавно освободился из колонии и находился под административным надзором. Позднее данное уголовное дело решением Калининского районного суда Уфы было прекращено в связи со смертью обвиняемого.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля 2020, 15:31
Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии
 
Шота ГоргадзеУфаПроисшествия
 
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