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Минторг США признал Россию "враждебным государством"
Минторг США признал Россию "враждебным государством"
Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:47
2021-01-14T21:18
кндр (северная корея)
россия
министерство торговли сша
николас мадуро
куба
китай
венесуэла
сша
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского лидера Николаса Мадуро, говорится в заявлении на сайте американского ведомства.Постановление позволяет Минторгу ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий."Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее", — сказано в заявлении.Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.Новые правила затрагивают не только поставки, но и сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, ограничения коснутся компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что ужесточение экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны России и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали.
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592793695.html
https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html
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кндр (северная корея), россия, министерство торговли сша, николас мадуро, куба, китай, венесуэла, сша, в мире

Минторг США признал Россию "враждебным государством"

20:47 14.01.2021 (обновлено: 21:18 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского лидера Николаса Мадуро, говорится в заявлении на сайте американского ведомства.
Постановление позволяет Минторгу ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий.
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"Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее", — сказано в заявлении.
Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.
Новые правила затрагивают не только поставки, но и сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, ограничения коснутся компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.
В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что ужесточение экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны России и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали.
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