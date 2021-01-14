https://ria.ru/20210114/ssha-1593100862.html

Минторг США признал Россию "враждебным государством"

Минторг США признал Россию "враждебным государством"

Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:47

2021-01-14T20:47

2021-01-14T21:18

кндр (северная корея)

россия

министерство торговли сша

николас мадуро

куба

китай

венесуэла

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Министерство торговли США выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, Китая, Ирана, КНДР, Кубу и венесуэльского лидера Николаса Мадуро, говорится в заявлении на сайте американского ведомства.Постановление позволяет Минторгу ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий."Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в нее", — сказано в заявлении.Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ужесточило экспортный контроль над американскими технологиями, чтобы они не попали в руки иностранных военных и разведчиков, в частности, "Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран". Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут использоваться в программах создания оружия массового поражения и средств его доставки.Новые правила затрагивают не только поставки, но и сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, ограничения коснутся компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что ужесточение экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны России и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали.

https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592793695.html

https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html

кндр (северная корея)

россия

куба

китай

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), россия, министерство торговли сша, николас мадуро, куба, китай, венесуэла, сша, в мире