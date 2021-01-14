https://ria.ru/20210114/ssha-1593073706.html
Американский политик обвинил демократов в усилении раскола в обществе
Американский политик обвинил демократов в усилении раскола в обществе
Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, лишь усилят раскол в США, заявил в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:06
2021-01-14T18:06
2021-01-14T18:08
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592258881_0:82:1177:744_1920x0_80_0_0_93e2a5d35109ddb79ff6f71c8a1deeac.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, лишь усилят раскол в США, заявил в интервью РИА Новости американский политик Вернон Джонс, который ранее представлял демократов в палате представителей штата Джорджия, а в январе 2021 года стал членом Республиканской партии.Он отметил, что долгое время был членом Демократической партии, так как разделял общие ценности."Но за последние 30 лет все это было размыто. И сейчас Демократическая партия не поддерживает правоохранительные органы и традиционные семьи. Сейчас демократы поддерживают социализм и марксизм, раньше такого не было", - сказал Джонс.По его словам, демократы эксплуатируют тему ущемления прав афроамериканцев."Они хотят, чтобы афроамериканцы продолжали быть жертвами. Но при этом если ты не фанатично предан их ценностям, а проявляешь независимость в высказываниях, то тебе не стоит искать у них защиты... я больше не мог переносить то, что делает нынешняя демократическая партия",- заявил Джонс.Способствовать расколу в американском обществе будет и все более нарастающая цензура, считает политик."Если вы придерживаетесь правых взглядов, вы даже не можете сейчас призвать отстаивать свои права. Если вы консерватор и призываете сражаться (fight – ред.) за свои права, то вас обвинят в подстрекательстве к насилию. Хотя раньше (ведущий CNN – ред.) Андерсон Купер произносил это слово (fight – ред.) в эфире в контексте отстаивания прав демократов. Но сейчас ты должен быть осторожен из-за фактической цензуры. Невероятно, что делают IT-компании, открыто поддерживая определенную партию", - сказал Джонс.
https://ria.ru/20210114/impichment-1592958148.html
https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592258881_0:0:1177:883_1920x0_80_0_0_4449e96c854212f75c9a70259f6bed06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу
, лишь усилят раскол в США
, заявил в интервью РИА Новости американский политик Вернон Джонс, который ранее представлял демократов в палате представителей штата Джорджия
, а в январе 2021 года стал членом Республиканской партии.
"То, что они делают сейчас, объявляя импичмент президенту, это не объединяет, а еще больше разъединяет людей: за президента Трампа отдали голоса 75 миллионов американцев. Так что куда нас все это приведет? Тем более что президент поддержал мирную передачу власти. Они (демократы – ред.) продолжают проклинать его, но когда, например, участники движения Black Lives Matter, протестуя, наносили урон мирным гражданам, хоть кто-то осудил их? Почему (спикер палаты представителей – ред.) Нэнси Пелоси не называла тогда их террористами?" - заявил Джонс.
Он отметил, что долгое время был членом Демократической партии, так как разделял общие ценности.
"Но за последние 30 лет все это было размыто. И сейчас Демократическая партия не поддерживает правоохранительные органы и традиционные семьи. Сейчас демократы поддерживают социализм и марксизм, раньше такого не было", - сказал Джонс.
По его словам, демократы эксплуатируют тему ущемления прав афроамериканцев.
"Они хотят, чтобы афроамериканцы продолжали быть жертвами. Но при этом если ты не фанатично предан их ценностям, а проявляешь независимость в высказываниях, то тебе не стоит искать у них защиты... я больше не мог переносить то, что делает нынешняя демократическая партия",- заявил Джонс.
Способствовать расколу в американском обществе будет и все более нарастающая цензура, считает политик.
"Если вы придерживаетесь правых взглядов, вы даже не можете сейчас призвать отстаивать свои права. Если вы консерватор и призываете сражаться (fight – ред.) за свои права, то вас обвинят в подстрекательстве к насилию. Хотя раньше (ведущий CNN – ред.) Андерсон Купер произносил это слово (fight – ред.) в эфире в контексте отстаивания прав демократов. Но сейчас ты должен быть осторожен из-за фактической цензуры. Невероятно, что делают IT-компании, открыто поддерживая определенную партию", - сказал Джонс.