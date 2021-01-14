https://ria.ru/20210114/ssha-1593073706.html

Американский политик обвинил демократов в усилении раскола в обществе

Американский политик обвинил демократов в усилении раскола в обществе

Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, лишь усилят раскол в США, заявил в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:06

2021-01-14T18:06

2021-01-14T18:08

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, лишь усилят раскол в США, заявил в интервью РИА Новости американский политик Вернон Джонс, который ранее представлял демократов в палате представителей штата Джорджия, а в январе 2021 года стал членом Республиканской партии.Он отметил, что долгое время был членом Демократической партии, так как разделял общие ценности."Но за последние 30 лет все это было размыто. И сейчас Демократическая партия не поддерживает правоохранительные органы и традиционные семьи. Сейчас демократы поддерживают социализм и марксизм, раньше такого не было", - сказал Джонс.По его словам, демократы эксплуатируют тему ущемления прав афроамериканцев."Они хотят, чтобы афроамериканцы продолжали быть жертвами. Но при этом если ты не фанатично предан их ценностям, а проявляешь независимость в высказываниях, то тебе не стоит искать у них защиты... я больше не мог переносить то, что делает нынешняя демократическая партия",- заявил Джонс.Способствовать расколу в американском обществе будет и все более нарастающая цензура, считает политик."Если вы придерживаетесь правых взглядов, вы даже не можете сейчас призвать отстаивать свои права. Если вы консерватор и призываете сражаться (fight – ред.) за свои права, то вас обвинят в подстрекательстве к насилию. Хотя раньше (ведущий CNN – ред.) Андерсон Купер произносил это слово (fight – ред.) в эфире в контексте отстаивания прав демократов. Но сейчас ты должен быть осторожен из-за фактической цензуры. Невероятно, что делают IT-компании, открыто поддерживая определенную партию", - сказал Джонс.

https://ria.ru/20210114/impichment-1592958148.html

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире