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Американский политик обвинил демократов в усилении раскола в обществе
Американский политик обвинил демократов в усилении раскола в обществе
Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, лишь усилят раскол в США, заявил в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:06
2021-01-14T18:08
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, лишь усилят раскол в США, заявил в интервью РИА Новости американский политик Вернон Джонс, который ранее представлял демократов в палате представителей штата Джорджия, а в январе 2021 года стал членом Республиканской партии.Он отметил, что долгое время был членом Демократической партии, так как разделял общие ценности."Но за последние 30 лет все это было размыто. И сейчас Демократическая партия не поддерживает правоохранительные органы и традиционные семьи. Сейчас демократы поддерживают социализм и марксизм, раньше такого не было", - сказал Джонс.По его словам, демократы эксплуатируют тему ущемления прав афроамериканцев."Они хотят, чтобы афроамериканцы продолжали быть жертвами. Но при этом если ты не фанатично предан их ценностям, а проявляешь независимость в высказываниях, то тебе не стоит искать у них защиты... я больше не мог переносить то, что делает нынешняя демократическая партия",- заявил Джонс.Способствовать расколу в американском обществе будет и все более нарастающая цензура, считает политик."Если вы придерживаетесь правых взглядов, вы даже не можете сейчас призвать отстаивать свои права. Если вы консерватор и призываете сражаться (fight – ред.) за свои права, то вас обвинят в подстрекательстве к насилию. Хотя раньше (ведущий CNN – ред.) Андерсон Купер произносил это слово (fight – ред.) в эфире в контексте отстаивания прав демократов. Но сейчас ты должен быть осторожен из-за фактической цензуры. Невероятно, что делают IT-компании, открыто поддерживая определенную партию", - сказал Джонс.
https://ria.ru/20210114/impichment-1592958148.html
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дональд трамп, сша, в мире

Американский политик обвинил демократов в усилении раскола в обществе

18:06 14.01.2021 (обновлено: 18:08 14.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Действия Демократической партии, в том числе скоординированные усилия по объявлению импичмента президенту Дональду Трампу, лишь усилят раскол в США, заявил в интервью РИА Новости американский политик Вернон Джонс, который ранее представлял демократов в палате представителей штата Джорджия, а в январе 2021 года стал членом Республиканской партии.

"То, что они делают сейчас, объявляя импичмент президенту, это не объединяет, а еще больше разъединяет людей: за президента Трампа отдали голоса 75 миллионов американцев. Так что куда нас все это приведет? Тем более что президент поддержал мирную передачу власти. Они (демократы – ред.) продолжают проклинать его, но когда, например, участники движения Black Lives Matter, протестуя, наносили урон мирным гражданам, хоть кто-то осудил их? Почему (спикер палаты представителей – ред.) Нэнси Пелоси не называла тогда их террористами?" - заявил Джонс.

Он отметил, что долгое время был членом Демократической партии, так как разделял общие ценности.
"Но за последние 30 лет все это было размыто. И сейчас Демократическая партия не поддерживает правоохранительные органы и традиционные семьи. Сейчас демократы поддерживают социализм и марксизм, раньше такого не было", - сказал Джонс.
По его словам, демократы эксплуатируют тему ущемления прав афроамериканцев.
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"Они хотят, чтобы афроамериканцы продолжали быть жертвами. Но при этом если ты не фанатично предан их ценностям, а проявляешь независимость в высказываниях, то тебе не стоит искать у них защиты... я больше не мог переносить то, что делает нынешняя демократическая партия",- заявил Джонс.
Способствовать расколу в американском обществе будет и все более нарастающая цензура, считает политик.
"Если вы придерживаетесь правых взглядов, вы даже не можете сейчас призвать отстаивать свои права. Если вы консерватор и призываете сражаться (fight – ред.) за свои права, то вас обвинят в подстрекательстве к насилию. Хотя раньше (ведущий CNN – ред.) Андерсон Купер произносил это слово (fight – ред.) в эфире в контексте отстаивания прав демократов. Но сейчас ты должен быть осторожен из-за фактической цензуры. Невероятно, что делают IT-компании, открыто поддерживая определенную партию", - сказал Джонс.
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