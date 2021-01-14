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Лавров: США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке
Лавров: США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке
США и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке, это приводит к тяжелым последствиям для стран региона, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:46
2021-01-14T15:11
ближний восток
сергей лавров
ливия
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке, это приводит к тяжелым последствиям для стран региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, Россия согласна с тем, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, навязывание им каких-то идеологических схем, рецептов извне недопустимо.“Этим никто не должен заниматься. А мы, к сожалению, видим, как в этом регионе (Ближнего Востока - ред.) США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирийскую Арабскую Республику. Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут“, - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.
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ближний восток, сергей лавров, ливия, сша, в мире

Лавров: США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке

14:46 14.01.2021 (обновлено: 15:11 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время совместной пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке, это приводит к тяжелым последствиям для стран региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Россия согласна с тем, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств, навязывание им каких-то идеологических схем, рецептов извне недопустимо.
“Этим никто не должен заниматься. А мы, к сожалению, видим, как в этом регионе (Ближнего Востока - ред.) США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирийскую Арабскую Республику. Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут“, - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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