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CNN: советница Трампа покинула Белый дом
CNN: советница Трампа покинула Белый дом
Одна из ближайших советниц Дональда Трампа Хоуп Хикс покинула Белый дом, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:59
2021-01-14T00:59
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Одна из ближайших советниц Дональда Трампа Хоуп Хикс покинула Белый дом, сообщает телеканал CNN.По информации источников телеканала, Хикс покинула Белый дом еще во вторник, ее уход планировался заранее.Хикс, который 32 года, - бывшая модель, в 2017-2018 году руководила отделом коммуникаций Белого дома, но ушла с должности после скандала, вызванного ее признанием, что она говорила неправду в интересах президента. В октябре 2020 года стало известно, что она заболела коронавирусом, а вскоре об этом заболевании сообщил и сам президент.Между тем, как указывает телеканал, ее отставка стала очередной в окружении Трампа.После произошедшего 6 января штурма Капитолия сторонниками Трампа, когда конгресс проводил процедуру утверждения избранного президента Джо Байдена, администрацию покинули целый ряд должностных лиц. В их числе главы министерства образования, транспорта, и.о. главы министерства внутренней безопасности, представитель США в Северной Ирландии, заместитель советника президента по национальной безопасности, и.о. председателя президентского экономического совета, глава аппарата и пресс-секретарь первой леди и ряд других.После беспорядков на Капитолии Трамп пообещал осуществить мирную передачу власти новой администрации. Инаугурация избранного президента Джо Байдена состоится 20 января.
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хоуп хикс, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

CNN: советница Трампа покинула Белый дом

00:59 14.01.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Одна из ближайших советниц Дональда Трампа Хоуп Хикс покинула Белый дом, сообщает телеканал CNN.
По информации источников телеканала, Хикс покинула Белый дом еще во вторник, ее уход планировался заранее.
Хикс, который 32 года, - бывшая модель, в 2017-2018 году руководила отделом коммуникаций Белого дома, но ушла с должности после скандала, вызванного ее признанием, что она говорила неправду в интересах президента. В октябре 2020 года стало известно, что она заболела коронавирусом, а вскоре об этом заболевании сообщил и сам президент.
Между тем, как указывает телеканал, ее отставка стала очередной в окружении Трампа.
После произошедшего 6 января штурма Капитолия сторонниками Трампа, когда конгресс проводил процедуру утверждения избранного президента Джо Байдена, администрацию покинули целый ряд должностных лиц. В их числе главы министерства образования, транспорта, и.о. главы министерства внутренней безопасности, представитель США в Северной Ирландии, заместитель советника президента по национальной безопасности, и.о. председателя президентского экономического совета, глава аппарата и пресс-секретарь первой леди и ряд других.
После беспорядков на Капитолии Трамп пообещал осуществить мирную передачу власти новой администрации. Инаугурация избранного президента Джо Байдена состоится 20 января.
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