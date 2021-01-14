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https://ria.ru/20210114/sposoby-1593045086.html
Жителям Подмосковья рассказали о способах записи на вакцинацию от ковида
Жителям Подмосковья рассказали о способах записи на вакцинацию от ковида
Жителям Московской области назвали три способа записаться на вакцинацию от коронавируса. Их перечислила глава министерства здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:20
2021-01-14T16:20
новости подмосковья
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жителям Московской области назвали три способа записаться на вакцинацию от коронавируса. Их перечислила глава министерства здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Записаться можно через областной портал госуслуг, кол-центр либо лично обратиться в поликлинику.На сайте covid.mz.mosreg.ru опубликована интерактивная карта со всеми 93 пунктами вакцинации с адресами и часами работы. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар."Жители могут увидеть на карте пункты вакцинации и определить, где им сделать прививку удобнее. И на портале госуслуг мы сделали сервис для онлайн-записи на вакцинацию", – добавил он.Медучреждения предлагают записаться на вакцинацию жителям Подмосковья, особенно с хроническими заболеваниями. Эта услуга пользуется спросом, отметила Стригункова.Кроме того, определены приоритеты. Первыми на очереди стоят медицинские сотрудники и работники образования. Далее, теперь уже с увеличением доз, идут все лица с хроническими заболеваниями. Причем особенно часто записываются граждане старше 55 лет.Врачи вакцинируют людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением. По последним данным, прививки сделаны около пяти тысячам медицинских работников и почти трем тысячам работников образования."Все остальные – это наши жители, которые пожелали пройти вакцинацию", – заявила Стригункова.По ее словам, в вакцинации сильно заинтересованы люди 60+ – до 60% представителей этой возрастной категории. Всего привиты уже более 20 тысяч жителей Московской области.
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московская область (подмосковье)

Жителям Подмосковья рассказали о способах записи на вакцинацию от ковида

16:20 14.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жителям Московской области назвали три способа записаться на вакцинацию от коронавируса. Их перечислила глава министерства здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".
Записаться можно через областной портал госуслуг, кол-центр либо лично обратиться в поликлинику.
На сайте covid.mz.mosreg.ru опубликована интерактивная карта со всеми 93 пунктами вакцинации с адресами и часами работы. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
"Жители могут увидеть на карте пункты вакцинации и определить, где им сделать прививку удобнее. И на портале госуслуг мы сделали сервис для онлайн-записи на вакцинацию", – добавил он.
Медучреждения предлагают записаться на вакцинацию жителям Подмосковья, особенно с хроническими заболеваниями. Эта услуга пользуется спросом, отметила Стригункова.
Кроме того, определены приоритеты. Первыми на очереди стоят медицинские сотрудники и работники образования. Далее, теперь уже с увеличением доз, идут все лица с хроническими заболеваниями. Причем особенно часто записываются граждане старше 55 лет.
Врачи вакцинируют людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением. По последним данным, прививки сделаны около пяти тысячам медицинских работников и почти трем тысячам работников образования.
"Все остальные – это наши жители, которые пожелали пройти вакцинацию", – заявила Стригункова.
По ее словам, в вакцинации сильно заинтересованы люди 60+ – до 60% представителей этой возрастной категории. Всего привиты уже более 20 тысяч жителей Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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