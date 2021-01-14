https://ria.ru/20210114/sposoby-1593045086.html

Жителям Подмосковья рассказали о способах записи на вакцинацию от ковида

Жителям Подмосковья рассказали о способах записи на вакцинацию от ковида

Жителям Московской области назвали три способа записаться на вакцинацию от коронавируса. Их перечислила глава министерства здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:20

2021-01-14T16:20

2021-01-14T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жителям Московской области назвали три способа записаться на вакцинацию от коронавируса. Их перечислила глава министерства здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Записаться можно через областной портал госуслуг, кол-центр либо лично обратиться в поликлинику.На сайте covid.mz.mosreg.ru опубликована интерактивная карта со всеми 93 пунктами вакцинации с адресами и часами работы. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар."Жители могут увидеть на карте пункты вакцинации и определить, где им сделать прививку удобнее. И на портале госуслуг мы сделали сервис для онлайн-записи на вакцинацию", – добавил он.Медучреждения предлагают записаться на вакцинацию жителям Подмосковья, особенно с хроническими заболеваниями. Эта услуга пользуется спросом, отметила Стригункова.Кроме того, определены приоритеты. Первыми на очереди стоят медицинские сотрудники и работники образования. Далее, теперь уже с увеличением доз, идут все лица с хроническими заболеваниями. Причем особенно часто записываются граждане старше 55 лет.Врачи вакцинируют людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением. По последним данным, прививки сделаны около пяти тысячам медицинских работников и почти трем тысячам работников образования."Все остальные – это наши жители, которые пожелали пройти вакцинацию", – заявила Стригункова.По ее словам, в вакцинации сильно заинтересованы люди 60+ – до 60% представителей этой возрастной категории. Всего привиты уже более 20 тысяч жителей Московской области.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)