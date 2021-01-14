https://ria.ru/20210114/spirs-1592879028.html

Бритни Спирс впервые за долгое время увидели вне дома

Бритни Спирс впервые за долгое время увидели вне дома

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram романтический снимок, на котором отдыхает на пляже вместе со своим бойфрендом — тренером Сэмом Асгари. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T01:25

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2021-01-14T01:25

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram романтический снимок, на котором отдыхает на пляже вместе со своим бойфрендом — тренером Сэмом Асгари. Это первая фотография поп-звезды за долгое время, сделанная вне ее дома. На снимке Спирс и Асгари, с которым исполнительница встречается с 2016 года, сидят на песке и наслаждаются то ли рассветом, то ли закатом. На обоих при этом надеты защитные маски на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.В комментариях поклонники написали, что пара смотрится "прекрасно", а исполнительницу хитов "Baby one more time" и "Toxic" многие назвали "Пляжной Бритни". Однако некоторые фанаты снова начали выдвигать конспирологические теории и писать: "Это не Бритни", "Зачем ей маска на пляже?". За исполнительницу начали переживать и считать, что ее держат в заточении после того, как отец Бритни, Джеймс Спирс, стал ее опекуном в 2008 году. Тогда он получил право контролировать и вести все дела дочери, в том числе финансовые.Обеспокоенные поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у американской звезды. Особенно оно активизировалось прошлым летом после того, как Спирс разместила несколько странных постов, предположительно с "призывами о помощи".

https://ria.ru/20201019/britnispirs-1579961800.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, бритни спирс