https://ria.ru/20210114/spirs-1592879028.html
Бритни Спирс впервые за долгое время увидели вне дома
Бритни Спирс впервые за долгое время увидели вне дома
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram романтический снимок, на котором отдыхает на пляже вместе со своим бойфрендом — тренером Сэмом Асгари. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:25
2021-01-14T01:25
2021-01-14T01:25
шоубиз
знаменитости
звезды
бритни спирс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401363_0:14:2772:1573_1920x0_80_0_0_89c6a979daefd84654450c8b5ae06460.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram романтический снимок, на котором отдыхает на пляже вместе со своим бойфрендом — тренером Сэмом Асгари. Это первая фотография поп-звезды за долгое время, сделанная вне ее дома. На снимке Спирс и Асгари, с которым исполнительница встречается с 2016 года, сидят на песке и наслаждаются то ли рассветом, то ли закатом. На обоих при этом надеты защитные маски на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.В комментариях поклонники написали, что пара смотрится "прекрасно", а исполнительницу хитов "Baby one more time" и "Toxic" многие назвали "Пляжной Бритни". Однако некоторые фанаты снова начали выдвигать конспирологические теории и писать: "Это не Бритни", "Зачем ей маска на пляже?". За исполнительницу начали переживать и считать, что ее держат в заточении после того, как отец Бритни, Джеймс Спирс, стал ее опекуном в 2008 году. Тогда он получил право контролировать и вести все дела дочери, в том числе финансовые.Обеспокоенные поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у американской звезды. Особенно оно активизировалось прошлым летом после того, как Спирс разместила несколько странных постов, предположительно с "призывами о помощи".
https://ria.ru/20201019/britnispirs-1579961800.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_322e06cb0ebd3b5c323fa16c654757e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, бритни спирс
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram романтический снимок, на котором отдыхает на пляже вместе со своим бойфрендом — тренером Сэмом Асгари. Это первая фотография поп-звезды за долгое время, сделанная вне ее дома.
"Я люблю отдыхать с Сэмом. Он для меня — весь мир", — подписала кадр Спирс.
На снимке Спирс и Асгари, с которым исполнительница встречается с 2016 года, сидят на песке и наслаждаются то ли рассветом, то ли закатом. На обоих при этом надеты защитные маски на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
В комментариях поклонники написали, что пара смотрится "прекрасно", а исполнительницу хитов "Baby one more time" и "Toxic" многие назвали "Пляжной Бритни".
Однако некоторые фанаты снова начали выдвигать конспирологические теории и писать: "Это не Бритни", "Зачем ей маска на пляже?".
За исполнительницу начали переживать и считать, что ее держат в заточении после того, как отец Бритни, Джеймс Спирс, стал ее опекуном в 2008 году. Тогда он получил право контролировать и вести все дела дочери, в том числе финансовые.
Обеспокоенные поклонники организовали в Сети движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у американской звезды. Особенно оно активизировалось прошлым летом после того, как Спирс разместила
несколько странных постов, предположительно с "призывами о помощи".