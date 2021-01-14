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Собянин призвал школы соблюдать меры эпидемиологической безопасности
Собянин призвал школы соблюдать меры эпидемиологической безопасности
При выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение, сообщил мэр... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:21
2021-01-14T09:21
2021-01-14T09:21
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. При выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге."Школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - указал мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество