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Более 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в Москве
Более 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в Москве
Около 10 тысяч единиц техники выведены для расчистки улиц города от снега, всего для уборки задействованы более 60 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:59
2021-01-14T10:59
2021-01-14T13:51
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 10 тысяч единиц техники выведены для расчистки улиц города от снега, всего для уборки задействованы более 60 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, о тех погодных условиях, которые сложились на сегодняшний день, все предприятия и организации города, включая коммунальные службы, были оповещены заранее."За прошедшие восемь часов выпало уже 9 сантиметров снега, в отдельных местах - до 10 сантиметров снега. Службы города были мобилизованы на регламентную работу, была выведена техника - около 10 тысяч единиц. Приняты меры по ручной зачистке", - сообщил Бирюков.Заммэра отметил, что к уборке снега подключены не только сотрудники коммунальных служб, а в целом все работники организаций и предприятий, которые обеспечивают уборку улиц, уборку подъездов к своим предприятиям.Бирюков рассказал, что в рамках регламента в 02.00, 05.00 и в 10.00 велась перекидка снега, обработка улично-дорожной сети, проводится очередная работа, связанная с прометанием, уборкой снега и обработкой дорог."Учитывая то, что заряд снега будет накрывать Москву до 15-16 часов, в 14.00 будет очередная обработка по улично-дорожной сети", — добавил заммэра.По его словам, особое внимание уделяется работе по очистке пешеходно-тропиночной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к подъездам медицинских учреждений, транспортным объектам.
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москва
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Около 10 тысяч единиц техники выведены для расчистки улиц города от снега, всего для уборки задействованы более 60 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
По его словам, о тех погодных условиях, которые сложились на сегодняшний день, все предприятия и организации города, включая коммунальные службы, были оповещены заранее.
"За прошедшие восемь часов выпало уже 9 сантиметров снега, в отдельных местах - до 10 сантиметров снега. Службы города были мобилизованы на регламентную работу, была выведена техника - около 10 тысяч единиц. Приняты меры по ручной зачистке", - сообщил Бирюков.
Заммэра отметил, что к уборке снега подключены не только сотрудники коммунальных служб, а в целом все работники организаций и предприятий, которые обеспечивают уборку улиц, уборку подъездов к своим предприятиям.
"Мы считаем, что это более 60 тысяч человек сейчас задействованы на работе, связанной с зачисткой города от снежных масс", - уточнил он.
Бирюков рассказал, что в рамках регламента в 02.00, 05.00 и в 10.00 велась перекидка снега, обработка улично-дорожной сети, проводится очередная работа, связанная с прометанием, уборкой снега и обработкой дорог.
"Учитывая то, что заряд снега будет накрывать Москву до 15-16 часов, в 14.00 будет очередная обработка по улично-дорожной сети", — добавил заммэра.
По его словам, особое внимание уделяется работе по очистке пешеходно-тропиночной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к подъездам медицинских учреждений, транспортным объектам.
"Идет зачистка подходов к подземным, наземным переходам, мы готовимся к тому, чтобы в рамках существующего регламента выполнить мероприятия активно, быстро -для того, чтобы не допустить дискомфорта на городской территории... Работы идут в соответствии с утвержденным регламентом", - добавил Бирюков.
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2 из 14
Для полной расчистки города потребуется несколько суток.
3 из 14
Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.
4 из 14
ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.
5 из 14
Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.
6 из 14
На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.
7 из 14
В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.
8 из 14
Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.
9 из 14
Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.
10 из 14
Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.
11 из 14
Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.
12 из 14
С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.
13 из 14
Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.
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Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.