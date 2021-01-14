https://ria.ru/20210114/sneg-1592979828.html

Более 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в Москве

Более 60 тысяч человек задействованы в уборке снега в Москве

Около 10 тысяч единиц техники выведены для расчистки улиц города от снега, всего для уборки задействованы более 60 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:59

2021-01-14T10:59

2021-01-14T13:51

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москва

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 10 тысяч единиц техники выведены для расчистки улиц города от снега, всего для уборки задействованы более 60 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, о тех погодных условиях, которые сложились на сегодняшний день, все предприятия и организации города, включая коммунальные службы, были оповещены заранее."За прошедшие восемь часов выпало уже 9 сантиметров снега, в отдельных местах - до 10 сантиметров снега. Службы города были мобилизованы на регламентную работу, была выведена техника - около 10 тысяч единиц. Приняты меры по ручной зачистке", - сообщил Бирюков.Заммэра отметил, что к уборке снега подключены не только сотрудники коммунальных служб, а в целом все работники организаций и предприятий, которые обеспечивают уборку улиц, уборку подъездов к своим предприятиям.Бирюков рассказал, что в рамках регламента в 02.00, 05.00 и в 10.00 велась перекидка снега, обработка улично-дорожной сети, проводится очередная работа, связанная с прометанием, уборкой снега и обработкой дорог."Учитывая то, что заряд снега будет накрывать Москву до 15-16 часов, в 14.00 будет очередная обработка по улично-дорожной сети", — добавил заммэра.По его словам, особое внимание уделяется работе по очистке пешеходно-тропиночной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к подъездам медицинских учреждений, транспортным объектам.

https://realty.ria.ru/20210113/energosistema-1592891120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва