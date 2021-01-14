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За ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

За ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь четверга в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T08:03

2021-01-14T08:03

2021-01-14T08:31

евгений тишковец

можайск

кашира

погода

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь четверга в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Балканский циклон "Димитриус", накануне обрушившийся на столичный регион, принёс обильные снегопады. Например, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров, что составляет 19% месячной нормы, столько же зафиксировано в Наро-Фоминске, Михайловском ... и 9 миллиметров - в Можайске, Кашире и Коломне. Выпала пятая часть месячной нормы с полуночи до утра", - рассказал Тишковец.

можайск

кашира

москва

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2021

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Трактор в шапочке Санты чистил выпавший за ночь снег в Москве Трактор в шапочке Санты чистил выпавший за ночь снег в Москве 2021-01-14T08:03 true PT0M23S

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