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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/simptomy-1593089882.html
Названы два необычных симптома коронавируса
Названы два необычных симптома коронавируса
Один из создателей приложения COVID Symptom Study, ученый Тим Спектор назвал два редких симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание. Об этом... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:20
2021-01-14T19:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Один из создателей приложения COVID Symptom Study, ученый Тим Спектор назвал два редких симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание. Об этом пишет Express.Среди специфических симптомов коронавируса Спектор назвал язвочки в полости рта и "ковидный язык". Этот признак проявляется в виде светлых пятен на языке.Симптомы не представляют опасности и проходят спустя несколько дней. Но в условиях пандемии следует быть внимательным, так как это может сигнализировать о заражении коронавирусом.Специалист отметил, что около 20% инфицированных не испытывают распространенных "классических" симптомов COVID-19, при этом часто у них бывают более редкие проявления болезни, такие как сыпь на коже.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили почти 91 миллион случаев новой инфекции, около двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания

Названы два необычных симптома коронавируса

19:20 14.01.2021 (обновлено: 19:51 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Один из создателей приложения COVID Symptom Study, ученый Тим Спектор назвал два редких симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание. Об этом пишет Express.
Среди специфических симптомов коронавируса Спектор назвал язвочки в полости рта и "ковидный язык". Этот признак проявляется в виде светлых пятен на языке.
Симптомы не представляют опасности и проходят спустя несколько дней. Но в условиях пандемии следует быть внимательным, так как это может сигнализировать о заражении коронавирусом.
Специалист отметил, что около 20% инфицированных не испытывают распространенных "классических" симптомов COVID-19, при этом часто у них бывают более редкие проявления болезни, такие как сыпь на коже.
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