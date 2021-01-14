https://ria.ru/20210114/simptomy-1593089882.html

Названы два необычных симптома коронавируса

Названы два необычных симптома коронавируса

Один из создателей приложения COVID Symptom Study, ученый Тим Спектор назвал два редких симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание. Об этом... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:20

2021-01-14T19:20

2021-01-14T19:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Один из создателей приложения COVID Symptom Study, ученый Тим Спектор назвал два редких симптома коронавируса, на которые следует обратить внимание. Об этом пишет Express.Среди специфических симптомов коронавируса Спектор назвал язвочки в полости рта и "ковидный язык". Этот признак проявляется в виде светлых пятен на языке.Симптомы не представляют опасности и проходят спустя несколько дней. Но в условиях пандемии следует быть внимательным, так как это может сигнализировать о заражении коронавирусом.Специалист отметил, что около 20% инфицированных не испытывают распространенных "классических" симптомов COVID-19, при этом часто у них бывают более редкие проявления болезни, такие как сыпь на коже.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили почти 91 миллион случаев новой инфекции, около двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/covid19-1592915121.html

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания