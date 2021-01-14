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Названы симптомы у детей, требующие срочного обращения к врачу
Названы симптомы у детей, требующие срочного обращения к врачу
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к врачу. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:44
2021-01-14T18:15
евгений комаровский
общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к врачу.Он напомнил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев неопасны и, как правило, локализуются в центральной области.По словам врача, опасными являются случаи, когда боль локализуется в правой подвздошной области и сочетается с выраженной бледностью кожи, потливостью, расстройством желудка, повышенной температурой, сыпью или сонливостью.В этом случае Комаровский рекомендовал как можно скорее обратиться к врачу, а до его прихода не кормить ребенка.
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евгений комаровский, общество

Названы симптомы у детей, требующие срочного обращения к врачу

14:44 14.01.2021 (обновлено: 18:15 14.01.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к врачу.
Он напомнил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев неопасны и, как правило, локализуются в центральной области.
По словам врача, опасными являются случаи, когда боль локализуется в правой подвздошной области и сочетается с выраженной бледностью кожи, потливостью, расстройством желудка, повышенной температурой, сыпью или сонливостью.
В этом случае Комаровский рекомендовал как можно скорее обратиться к врачу, а до его прихода не кормить ребенка.
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