https://ria.ru/20210114/simptomy-1593024464.html

Названы симптомы у детей, требующие срочного обращения к врачу

Названы симптомы у детей, требующие срочного обращения к врачу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к врачу. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:44

2021-01-14T14:44

2021-01-14T18:15

евгений комаровский

общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram, какие симптомы у детей требуют незамедлительного обращения к врачу.Он напомнил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев неопасны и, как правило, локализуются в центральной области.По словам врача, опасными являются случаи, когда боль локализуется в правой подвздошной области и сочетается с выраженной бледностью кожи, потливостью, расстройством желудка, повышенной температурой, сыпью или сонливостью.В этом случае Комаровский рекомендовал как можно скорее обратиться к врачу, а до его прихода не кормить ребенка.

https://ria.ru/20201226/myasnikov-1591013293.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, общество