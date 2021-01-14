https://ria.ru/20210114/shkolniki-1593060855.html
Московские школьники смогут остаться на удаленке по решению родителей
Московские школьники смогут остаться на удаленке по решению родителей
Московские школьники смогут продолжить учиться удаленно, если это решение единогласно поддержат родители учащихся класса, сообщили РИА Новости в столичном... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:24
2021-01-14T17:24
2021-01-14T17:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московские школьники смогут продолжить учиться удаленно, если это решение единогласно поддержат родители учащихся класса, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что учащиеся 1-11 классов вернутся к очному обучению с 18 января после новогодних каникул. Их транспортные карты разблокируют. При этом, как подчеркнул Собянин, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение."В соответствии с указом мэра Москвы с 18 января ученики 1-11 классов возвращаются к очному обучению. Столичные образовательные организации уже готовы к встрече ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Однако если же родители учащихся единогласно примут решение о переводе их класса на дистанционное обучение, то такая возможность им будет предоставлена", - рассказали в департаменте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/sobyanin-1592968163.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество