Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/shkolniki-1593060855.html
Московские школьники смогут остаться на удаленке по решению родителей
Московские школьники смогут остаться на удаленке по решению родителей
Московские школьники смогут продолжить учиться удаленно, если это решение единогласно поддержат родители учащихся класса, сообщили РИА Новости в столичном... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:24
2021-01-14T17:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398676_0:136:2990:1817_1920x0_80_0_0_ce9150be606ca69538f03c5cfb9ace9a.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московские школьники смогут продолжить учиться удаленно, если это решение единогласно поддержат родители учащихся класса, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что учащиеся 1-11 классов вернутся к очному обучению с 18 января после новогодних каникул. Их транспортные карты разблокируют. При этом, как подчеркнул Собянин, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение."В соответствии с указом мэра Москвы с 18 января ученики 1-11 классов возвращаются к очному обучению. Столичные образовательные организации уже готовы к встрече ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Однако если же родители учащихся единогласно примут решение о переводе их класса на дистанционное обучение, то такая возможность им будет предоставлена", - рассказали в департаменте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/sobyanin-1592968163.html
https://ria.ru/20210114/oge-1592971017.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398676_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_56e3e3438cab4955c722d83a99761d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Московские школьники смогут остаться на удаленке по решению родителей

17:24 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШкольник во время онлайн-занятий у себя дома в Москве
Школьник во время онлайн-занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московские школьники смогут продолжить учиться удаленно, если это решение единогласно поддержат родители учащихся класса, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что учащиеся 1-11 классов вернутся к очному обучению с 18 января после новогодних каникул. Их транспортные карты разблокируют. При этом, как подчеркнул Собянин, при выявлении даже одного случая коронавирусной инфекции в школьном классе все его ученики будут временно переводиться на дистанционное обучение.
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 09:22
"Ребята устали". Собянин отменил "удаленку" для московских школьников
"В соответствии с указом мэра Москвы с 18 января ученики 1-11 классов возвращаются к очному обучению. Столичные образовательные организации уже готовы к встрече ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Однако если же родители учащихся единогласно примут решение о переводе их класса на дистанционное обучение, то такая возможность им будет предоставлена", - рассказали в департаменте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 09:55
Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков оценил планы импичмента Байдена
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния