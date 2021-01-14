https://ria.ru/20210114/shaurma-1593096811.html

Суд оштрафовал владельца кафе с шаурмой "от Сталина"

Суд оштрафовал владельца кафе с шаурмой "от Сталина"

Коптевкий суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей владельца кафе Stalin Doner Станислава Вольтмана за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:04

2021-01-14T20:04

2021-01-14T20:04

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коптевкий суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей владельца кафе Stalin Doner Станислава Вольтмана за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в суде."Коптевским районным судом гМосквы вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым Вольтман С.О. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 1 000 руб", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Груздева.СМИ сообщали о задержании Вольтмана неподалеку от своего заведения, предприниматель отказался проследовать в участок, после чего был задержан силой.Ранее пользователи соцсетей резко отреагировали на появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями. Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением общепита заинтересовалась полиция, торговую точку закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.Владелец кафе уверяет, что заведение не нарушало законов. Бизнесмен объяснял, что выбрал такой дизайн для заведения, так как с детства увлекался историей и "много лет посвятил изучению сталинского периода".

https://ria.ru/20191222/1562693269.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия