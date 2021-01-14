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Суд оштрафовал владельца кафе с шаурмой "от Сталина"
Суд оштрафовал владельца кафе с шаурмой "от Сталина"
Коптевкий суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей владельца кафе Stalin Doner Станислава Вольтмана за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:04
2021-01-14T20:04
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коптевкий суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей владельца кафе Stalin Doner Станислава Вольтмана за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в суде."Коптевским районным судом гМосквы вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым Вольтман С.О. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 1 000 руб", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Груздева.СМИ сообщали о задержании Вольтмана неподалеку от своего заведения, предприниматель отказался проследовать в участок, после чего был задержан силой.Ранее пользователи соцсетей резко отреагировали на появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями. Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением общепита заинтересовалась полиция, торговую точку закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.Владелец кафе уверяет, что заведение не нарушало законов. Бизнесмен объяснял, что выбрал такой дизайн для заведения, так как с детства увлекался историей и "много лет посвятил изучению сталинского периода".
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москва, происшествия

Суд оштрафовал владельца кафе с шаурмой "от Сталина"

20:04 14.01.2021
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерНазванное в честь Иосифа Сталина кафе с шаурмой на ул. Зои и Александра Космодемьянских
Названное в честь Иосифа Сталина кафе с шаурмой на ул. Зои и Александра Космодемьянских - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коптевкий суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей владельца кафе Stalin Doner Станислава Вольтмана за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в суде.
"Коптевским районным судом гМосквы вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым Вольтман С.О. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 1 000 руб", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Груздева.
СМИ сообщали о задержании Вольтмана неподалеку от своего заведения, предприниматель отказался проследовать в участок, после чего был задержан силой.
Ранее пользователи соцсетей резко отреагировали на появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями. Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД. Впоследствии заведением общепита заинтересовалась полиция, торговую точку закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.
Владелец кафе уверяет, что заведение не нарушало законов. Бизнесмен объяснял, что выбрал такой дизайн для заведения, так как с детства увлекался историей и "много лет посвятил изучению сталинского периода".
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