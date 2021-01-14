https://ria.ru/20210114/sergiy-1593028666.html

Бывшего схимонаха Сергия перевели в "Матросскую тишину"

Бывшего схимонаха Сергия перевели в "Матросскую тишину"

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведен в московское СИЗО "Матросская тишина", рассказал РИА Новости в четверг ответственный секретарь столичной... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:05

2021-01-14T15:05

2021-01-14T16:35

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

коронавирус covid-19

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

москва

екатеринбург

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведен в московское СИЗО "Матросская тишина", рассказал РИА Новости в четверг ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.В конце декабря стало известно, что бывший схимонах отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает.На прошлой неделе член столичной ОНК Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Сергий 5 января объявил уже сухую голодовку и с момента задержания похудел на семь килограммов. По ее словам, он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо "до смерти"."Бывший схимонах Сергий переведен из следственного изолятора № 7 в СИЗО "Матросская тишина" по причине того, что изолятор № 7 используется в качестве карантинного", — сказал правозащитник.Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК России заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям — об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/romanov-1591417129.html

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новости - религия и мировоззрение, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), коронавирус covid-19, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург