https://ria.ru/20210114/scheta-1593033580.html

В ФНС рассказали, сколько денег лежит на зарубежных счетах россиян

В ФНС рассказали, сколько денег лежит на зарубежных счетах россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами располагает данными примерно о 700 тысячах зарубежных... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:25

2021-01-14T15:25

2021-01-14T15:31

гайдаровский форум - 2021

гайдаровский форум

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами располагает данными примерно о 700 тысячах зарубежных счетов российских физических и юридических лиц на общую сумму свыше 13 триллионов рублей, рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вольвач."На сегодняшний день, мы видим, где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, более чем 700 тысячами счетов, причем это 400 тысяч налоговых резидентов – юридических и физических лиц. Остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 триллионов рублей. Это серьезные активы", - сказал Вольвач, выступая на Гайдаровском форуме."О многом мы, конечно, знали. Для нас как администраторов был важен уровень чистоты среды – какие дополнительные риски мы выявим на той информации, которую получим в рамках автоматического обмена. С одной стороны, конечно, мы много интересного узнали. С другой стороны, я могу высоко отозваться об уровне комплаенса наших российских налогоплательщиков, – доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем количеством активов, которое мы видим и которое к нам поступает от наших зарубежных партнеров", - добавил он.Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян. Участники предоставляют друг другу данные в соответствии со стандартом, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - Common Reporting Standard.Стандарт требует раскрытия информации не только о банковских счетах, но и обо всех финансовых активах налогоплательщиков. "А самое главное - стандарт требует раскрывать бенефициаров таких структур, как трасты и фонды. Несмотря на то, что в Российской Федерации владение такими структурами пока не закреплено законодательно, они пользуются популярностью у россиян", - отметил замглавы ФНС."Это не хорошо и не плохо, что у них есть зарубежные активы. Это прекрасно. Задача стандарта – в том, чтобы приучить и бизнес, и физических лиц к одной простой мысли: для того чтобы налоговое законодательство, бюджетное законодательство, международные стандарты выполнялись, каждый должен полностью прозрачно декларировать свои активы и доходы и платить налоги", – подчеркнул Вольвач.Сейчас проходит обмен данными за 2019 год. Вольвач сообщил, что с российскими налоговыми органами в настоящее время информацией обменивается 99 стран из 108, которые участвуют в глобальном обмене. При этом число российских партнеров за минувший год выросло на девять. "Я думаю, что периметр и дальше будет расширяться, мы над этим постоянно работаем", - добавил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/ilon-mask-1592272957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика