https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html

Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США

Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США

Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток — 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:04

2021-01-14T15:04

2021-01-14T15:36

санкции сша против "северного потока — 2"

nord stream 2 ag

северный поток — 2

wintershall

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток — 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании."Мы внимательно наблюдаем за развитием событий <...>. Wintershall Dea полностью привержена выполнению обязательств в рамках финансовых соглашений с Nord Stream 2 AG", — добавляется в комментарии."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Первого января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.Тринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.

https://ria.ru/20210114/potok-1593011320.html

https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, wintershall, сша, в мире