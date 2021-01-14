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Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США
Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США
Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток — 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:04
2021-01-14T15:36
санкции сша против "северного потока — 2"
nord stream 2 ag
северный поток — 2
wintershall
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток — 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании."Мы внимательно наблюдаем за развитием событий &lt;...&gt;. Wintershall Dea полностью привержена выполнению обязательств в рамках финансовых соглашений с Nord Stream 2 AG", — добавляется в комментарии."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Первого января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.Тринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.
https://ria.ru/20210114/potok-1593011320.html
https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html
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санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, wintershall, сша, в мире

Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США

15:04 14.01.2021 (обновлено: 15:36 14.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea считает, что как финансовый партнер проекта "Северный поток — 2" не должна попасть под санкции США, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий <...>. Wintershall Dea полностью привержена выполнению обязательств в рамках финансовых соглашений с Nord Stream 2 AG", — добавляется в комментарии.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 13:36
Судно "Фортуна" вышло из Висмара для строительства "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 08:00
"Действует напролом": "Северный поток — 2" вышел на финишную прямую
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
Первого января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.
Тринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Санкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2WintershallСШАВ мире
 
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