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Прокуратура начала проверку из-за посадки в Пулково борта компании "Ямал"
Прокуратура начала проверку из-за посадки в Пулково борта компании "Ямал"
Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:37
2021-01-14T08:37
2021-01-14T08:38
пулково (аэропорт)
москва
салехард
санкт-петербург
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв - РИА Новости. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта Домодедово в Салехард, информирует Уральская транспортная прокуратура.Утром в четверг представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в аэропорту Пулково из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолет А-320 сообщением Москва - Салехард. По его словам, после взлета самолета обнаружилась неисправность приборов. При посадке воздушное судно и люди не пострадали.Как уточнили в транспортной прокуратуре, рейс выполняет авиакомпания "Ямал", на борту находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Посадка в Санкт-Петербурге произошла "по техническим причинам", самолет сел в штатном режиме, отметили в ведомстве.Кроме того, из Москвы в Санкт-Петербург вылетел резервный борт, на котором пассажиры указанного рейса должны будут добраться до Салехарда. По данным ведомства, ориентировочное время вылета - 11.00 мск.Комментарием авиакомпании "Ямал" в связи с инцидентом РИА Новости не располагает.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в Пулково, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
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пулково (аэропорт), москва, салехард, санкт-петербург, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв - РИА Новости. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта Домодедово в Салехард, информирует Уральская транспортная прокуратура.
Утром в четверг представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в аэропорту Пулково
из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолет А-320 сообщением Москва
- Салехард
. По его словам, после взлета самолета обнаружилась неисправность приборов. При посадке воздушное судно и люди не пострадали.
Как уточнили в транспортной прокуратуре, рейс выполняет авиакомпания "Ямал", на борту находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Посадка в Санкт-Петербурге
произошла "по техническим причинам", самолет сел в штатном режиме, отметили в ведомстве.
"Новоуренгойским транспортным прокурором незамедлительно организованная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
Уральской транспортной прокуратуры.
Кроме того, из Москвы в Санкт-Петербург вылетел резервный борт, на котором пассажиры указанного рейса должны будут добраться до Салехарда. По данным ведомства, ориентировочное время вылета - 11.00 мск.
Комментарием авиакомпании "Ямал" в связи с инцидентом РИА Новости не располагает.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в Пулково, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.