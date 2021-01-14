https://ria.ru/20210114/samolet-1592963720.html

Прокуратура начала проверку из-за посадки в Пулково борта компании "Ямал"

Прокуратура начала проверку из-за посадки в Пулково борта компании "Ямал"

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T08:37

2021-01-14T08:37

2021-01-14T08:38

пулково (аэропорт)

москва

салехард

санкт-петербург

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв - РИА Новости. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта Домодедово в Салехард, информирует Уральская транспортная прокуратура.Утром в четверг представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в аэропорту Пулково из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолет А-320 сообщением Москва - Салехард. По его словам, после взлета самолета обнаружилась неисправность приборов. При посадке воздушное судно и люди не пострадали.Как уточнили в транспортной прокуратуре, рейс выполняет авиакомпания "Ямал", на борту находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Посадка в Санкт-Петербурге произошла "по техническим причинам", самолет сел в штатном режиме, отметили в ведомстве.Кроме того, из Москвы в Санкт-Петербург вылетел резервный борт, на котором пассажиры указанного рейса должны будут добраться до Салехарда. По данным ведомства, ориентировочное время вылета - 11.00 мск.Комментарием авиакомпании "Ямал" в связи с инцидентом РИА Новости не располагает.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в Пулково, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/proisshestviya-1592961878.html

москва

салехард

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пулково (аэропорт), москва, салехард, санкт-петербург, происшествия