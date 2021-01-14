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Прокуратура начала проверку из-за посадки в Пулково борта компании "Ямал"
Прокуратура начала проверку из-за посадки в Пулково борта компании "Ямал"
Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:37
2021-01-14T08:38
пулково (аэропорт)
москва
салехард
санкт-петербург
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв - РИА Новости. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта Домодедово в Салехард, информирует Уральская транспортная прокуратура.Утром в четверг представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в аэропорту Пулково из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолет А-320 сообщением Москва - Салехард. По его словам, после взлета самолета обнаружилась неисправность приборов. При посадке воздушное судно и люди не пострадали.Как уточнили в транспортной прокуратуре, рейс выполняет авиакомпания "Ямал", на борту находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Посадка в Санкт-Петербурге произошла "по техническим причинам", самолет сел в штатном режиме, отметили в ведомстве.Кроме того, из Москвы в Санкт-Петербург вылетел резервный борт, на котором пассажиры указанного рейса должны будут добраться до Салехарда. По данным ведомства, ориентировочное время вылета - 11.00 мск.Комментарием авиакомпании "Ямал" в связи с инцидентом РИА Новости не располагает.Санкт-Петербургская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в Пулково, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/proisshestviya-1592961878.html
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салехард
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пулково (аэропорт), москва, салехард, санкт-петербург, происшествия

Прокуратура начала проверку из-за посадки в Пулково борта компании "Ямал"

08:37 14.01.2021 (обновлено: 08:38 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкОбновленный терминал "Пулково-1" в Санкт-Петербурге
Обновленный терминал Пулково-1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв - РИА Новости. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку из-за посадки в Санкт-Петербурге борта авиакомпании "Ямал", летевшего из столичного аэропорта Домодедово в Салехард, информирует Уральская транспортная прокуратура.
Утром в четверг представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в аэропорту Пулково из-за технической неисправности совершил аварийную посадку пассажирский самолет А-320 сообщением Москва - Салехард. По его словам, после взлета самолета обнаружилась неисправность приборов. При посадке воздушное судно и люди не пострадали.
Как уточнили в транспортной прокуратуре, рейс выполняет авиакомпания "Ямал", на борту находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Посадка в Санкт-Петербурге произошла "по техническим причинам", самолет сел в штатном режиме, отметили в ведомстве.
"Новоуренгойским транспортным прокурором незамедлительно организованная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Кроме того, из Москвы в Санкт-Петербург вылетел резервный борт, на котором пассажиры указанного рейса должны будут добраться до Салехарда. По данным ведомства, ориентировочное время вылета - 11.00 мск.
Комментарием авиакомпании "Ямал" в связи с инцидентом РИА Новости не располагает.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой самолета в Пулково, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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