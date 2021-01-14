https://ria.ru/20210114/rybakov-1592700566.html

Биография Анатолия Рыбакова

Биография Анатолия Рыбакова

Писатель и сценарист Анатолий Наумович Рыбаков (настоящая фамилия Аронов, Рыбаков – фамилия матери) родился 14 января (1 января по старому стилю) 1911 года в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T00:33

2021-01-14T00:33

2021-01-14T00:33

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Писатель и сценарист Анатолий Наумович Рыбаков (настоящая фамилия Аронов, Рыбаков – фамилия матери) родился 14 января (1 января по старому стилю) 1911 года в городе Чернигове (Украина) в семье инженера.Его дед владел москательной лавкой, торговавшей красками и клеем, и был старостой синагоги. Революция отменила черту оседлости, молодые родители с сыном оставили провинцию и в 1919 году переехали в Москву. Семья поселилась на Арбате, в доме № 51, описанном позже в повестях и романах. Учился Анатолий Аронов в бывшей Хворостовской гимназии в Кривоарбатском переулке. Восьмой и девятый классы (тогда были девятилетки) он окончил в Московской опытно-показательной школе-коммуне (МОПШК), где преподавали одни из лучших педагогов того времени.После окончания школы работал на Дорогомиловском химическом заводе грузчиком, потом шофером.В 1930 году он поступил на автодорожный факультет Московского Транспортно-экономического института.5 ноября 1933 года студент Анатолий Аронов был арестован и осужден на три года ссылки по статье 58-10 – контрреволюционная агитация и пропаганда. По окончании ссылки, не имея права жить в городах с паспортным режимом, скитался по стране, работал шофером, слесарем, трудился на автотранспортных предприятиях Башкирии, Калинина (ныне Тверь), Рязани. В 1941 году с началом Великой Отечественной войны он был призван в армию. С ноября 1941 года по 1946 год служил в автомобильных частях, участвовал в боях на различных фронтах, начиная от обороны Москвы и кончая штурмом Берлина. Войну закончил в звании гвардии инженер-майора, занимая должность начальника автослужбы 4-го Гвардейского стрелкового корпуса. За отличие в боях с немецко-фашистскими захватчиками был признан не имеющим судимости, а в 1960 году был полностью реабилитирован.Демобилизовавшись в 1946 году, Анатолий Аронов вернулся в Москву. Тогда же он начал свою литературную деятельность, стал писать приключенческие повести для юношества. В 1948 году была опубликована его первая повесть "Кортик", которую он подписал фамилией матери – Рыбаков. В 1956 году напечатано продолжение "Кортика" – повесть "Бронзовая птица".Его роман "Водители" (1950) был удостоен Государственной премии СССР в 1951 году. Затем вышли романы "Екатерина Воронина" (1950), "Лето в Сосняках" (1964), повести "Приключения Кроша" (1960), "Каникулы Кроша" (1966) и "Неизвестный солдат" (1970). В 1978 году был издан роман "Тяжелый песок", в 1987 году – роман "Дети Арбата", написанный еще в 1960-х годах. События, о которых рассказывалось в произведении, получили продолжение в романе "Тридцать пятый и другие годы" (1988), второй книгой которого явился роман "Страх" (1990), а третьей – роман "Прах и пепел" (1994).В 1995 году вышло собрание сочинений Анатолия Рыбакова в семи томах, а в 1997 году – автобиографический "Роман-воспоминания". Его книги были изданы в 52 странах, общим тиражом более 20 миллионов экземпляров.По книгам писателя поставлены кино- и телефильмы. В 1954 году на экраны вышла кинолента "Кортик", в 1957 году – "Екатерина Воронина", в 1961 году – "Приключения Кроша". Рыбаков является автором сценариев фильмов "Эти невинные забавы" (1969), "Минута молчания" (1971), "Кортик" (1973), "Бронзовая птица" (1974), "Последнее лето детства" (1974), "Каникулы Кроша" (1980), "Неизвестный солдат" (1984), "Воскресенье, половина седьмого" (1988). В 2005 году вышел телесериал "Дети Арбата", в 2008 году – телесериал "Тяжелый песок". В 1989-1991 годах писатель был президентом советского ПЕН-центра.С 1991 года – секретарь правления Союза писателей СССР.23 декабря 1998 года Анатолий Рыбаков скончался в Нью-Йорке (США), куда приехал на операцию. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.Писатель был удостоен ордена Отечественной войны I степени и двух орденов Отечественной войны II степени. Среди его наград – ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов. Лауреат Государственной премии СССР (1951), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1973).В 2006 году известный документалист Марина Голдовская сняла фильм "Анатолий Рыбаков. Послесловие", посвященный жизни и творчеству писателя.Старший сын писателя Александр Рыбаков, 1940 года рождения, скончался в 1994 году. Его дочь Мария, 1973 года рождения, внучка писателя, – автор романов "Анна Гром и ее призрак", "Братство проигравших", "Острый нож для мягкого сердца" и др. Сын Анатолия Рыбакова Алексей, 1960 года рождения, взяв псевдоним Макушинский (фамилия бабушки по матери), стал писателем, автором романов "Макс", "Город в долине". С 1992 года живет в Германии и работает в университете города Майнц на кафедре славистики. Вдова Анатолия Рыбакова, Татьяна Винокурова-Рыбакова (1928-2008), была дочерью репрессированного заместителя наркома пищевой промышленности Микояна Марка Беленького (1890-1938), окончив Полиграфический институт, работала редактором журнала "Кругозор". О своей жизни с писателем она написала книгу "Счастливая ты, Таня…", опубликованную в 2005 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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