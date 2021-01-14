https://ria.ru/20210114/proezdnye-1593079136.html

Собянин рассказал, когда студентам разблокируют льготные проездные

Собянин рассказал, когда студентам разблокируют льготные проездные

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспортные функции студенческих социальных карт будут разблокированы после возвращения студентов на очную форму... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:34

2021-01-14T18:34

2021-01-14T18:59

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспортные функции студенческих социальных карт будут разблокированы после возвращения студентов на очную форму обучения."Что касается студентов, после того, как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму, сразу же будут разблокированы и их льготные проездные билеты", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593077451.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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