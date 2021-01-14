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Собянин рассказал, когда студентам разблокируют льготные проездные
Собянин рассказал, когда студентам разблокируют льготные проездные
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспортные функции студенческих социальных карт будут разблокированы после возвращения студентов на очную форму... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:34
2021-01-14T18:59
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распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспортные функции студенческих социальных карт будут разблокированы после возвращения студентов на очную форму обучения."Что касается студентов, после того, как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму, сразу же будут разблокированы и их льготные проездные билеты", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, когда студентам разблокируют льготные проездные

18:34 14.01.2021 (обновлено: 18:59 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро "Марьино" Московского метрополитена
Девушка в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро Марьино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспортные функции студенческих социальных карт будут разблокированы после возвращения студентов на очную форму обучения.
"Что касается студентов, после того, как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму, сразу же будут разблокированы и их льготные проездные билеты", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Мой прогноз был это май месяц – Собянин об окончании пандемии - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 18:27Распространение коронавируса
Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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