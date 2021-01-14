https://ria.ru/20210114/probki-1592969066.html
В Москве пробки на дорогах достигли восьми баллов из-за непогоды
В Москве пробки на дорогах достигли восьми баллов из-за непогоды
Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов из-за погодных условий, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:29
2021-01-14T09:29
2021-01-14T09:29
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154838/01/1548380105_0:115:3236:1935_1920x0_80_0_0_a24e8550c385af010e59fd0d614eb757.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов из-за погодных условий, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."Ночной снегопад осложнил движение до восьми баллов. Скорость автомобилей значительно снижена", - говорится в сообщении.Дептранс рекомендует в час пик пользоваться общественным транспортом.
https://ria.ru/20210114/sneg-1592962048.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154838/01/1548380105_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_a2510a826539dd73b92a25f3a1c8a9b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, москва, общество