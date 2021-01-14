https://ria.ru/20210114/prioritety-1592992593.html

Мишустин назвал макроэкономические приоритеты правительства

Мишустин назвал макроэкономические приоритеты правительства

Макроэкономическими приоритетами в 2021 году будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и низкая инфляция, заявил в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:08

2021-01-14T12:08

2021-01-14T22:29

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Макроэкономическими приоритетами в 2021 году будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и низкая инфляция, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, в целом сегодняшняя ситуация — лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого экономического роста."Нам еще очень многое предстоит сделать. Но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан", — добавил Мишустин.Ситуация с COVID-19Наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, и дальше обстановка будет постепенно улучшаться, считает премьер."Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", — пояснил он.Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля подготовить единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в страну.Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, именно это определит суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.Новый инвестиционный циклВласти планируют запустить новый инвестиционный цикл."Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл", — пояснил премьер.Он подчеркнул, что в центре внимания стратегии правительства находится человек. По его словам, все мероприятия кабмина направлены на повышение качества жизни граждан, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды.В рамках закона о защите и поощрении капиталовложений заключено уже около 25 инвестсоглашений с общим объемом инвестиций более триллиона рублей. Они затронули химическую промышленность, транспорт, энергетику и здравоохранение. Для их реализации планируется создать более 20 тысяч рабочих мест."В перспективе мы планируем расширить использование этого механизма. Перейти к заключению соглашений в электронном виде с использованием государственной информационной системы. Расширить доступ бизнеса к этому инструменту. И конечно, продолжим повышать привлекательность и эффективность предпринимательства. Внедрять удобные налоговые режимы. Снижать административную нагрузку и развивать инфраструктуру. Это необходимые условия для экономического развития", — добавил Мишустин.Что уже сделаноОн напомнил, что правительство создало принципиально новый эффективный механизм взаимодействия с бизнесом, была запущена масштабная реформа в сфере контроля и надзора."И в работе так называемой регуляторной гильотины активно участвовали ведущие объединения предпринимателей. В результате отменена треть обязательных требований, которые к настоящему времени устарели или были избыточны. Прекращено действие около 12 тысяч актов, в том числе порядка девяти тысяч, которые остались еще с советских времен", — уточнил глава правительства.Он заявил, что власти продолжат поддерживать новые проекты и частную инициативу, в том числе в агропромышленном комплексе, "тем более что поставлена задача, по сути, удвоения аграрного экспорта к концу десятилетия".По словам Мишустина, российская экономика более сдержанно отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста.

https://ria.ru/20210101/zadacha-1591719274.html

https://ria.ru/20210114/investitsii-1592956263.html

https://ria.ru/20210114/tseny-1592948195.html

https://ria.ru/20210114/ekonomika-1592960329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, экономика