https://ria.ru/20210114/pozhar-1592983701.html

Названа возможная причина пожара в Хабаровске, где погибли пять человек

Названа возможная причина пожара в Хабаровске, где погибли пять человек

Пожар в девятиэтажке в Хабаровске мог возникнуть из-за непотушенного окурка, из-за чего пять человек задохнулись в дыму от тлеющего матраца, сообщает... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:22

2021-01-14T11:22

2021-01-14T11:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Пожар в девятиэтажке в Хабаровске мог возникнуть из-за непотушенного окурка, из-за чего пять человек задохнулись в дыму от тлеющего матраца, сообщает правительство Хабаровского края.ЧП произошло в четверг ранним утром в двухкомнатной квартире 9-этажного панельного дома по улице Белорусской, 2 в Индустриальном районе Хабаровска. Возгорание в квартире на площади 10 квадратных метров удалось потушить за 15 минут, но погибли годовалый мальчик, 8-летняя девочка, их мать, отец и дедушка. По предварительным данным, погибшая семья на профилактическом учете не состояла. СУСК РФ заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."По предварительной версии, озвученной пожарными, люди могли задохнуться в дыму от тлеющего матраца, на котором спал один из пожилых жильцов квартиры. Возможно, человек курил, а затем заснул, не потушив окурок, что стало причиной возгорания. Остальные члены семьи тоже спали и невольно стали жертвами грубого нарушения правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.Со слов родственника погибших Виктора Шубочкина, чьи комментарии появились в соцсетях, у задохнувшихся в дыму супругов, помимо двух погибших с ними детей, есть еще двое взрослых: парень и девушка. Пожилой мужчина рассказал, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Женщина прогревала двигатель автомобиля, который находился во дворе дома под открытым небом, с помощью электропроводов подключенных к квартире. Также родственник не исключил и возгорания от непотушенной сигареты отца погибшей. Супруги не курили и не злоупотребляли алкоголем, отметил он.По информации прокуратуры, предполагаемая причина возникшего возгорания – неосторожное обращение с огнем. Рассматриваются иные версии. В краевом главке МЧС не стали комментировать ситуацию, чтобы не навредить расследованию. Точную причину пожара и гибели людей установит следствие, которое сейчас ведется на месте инцидента.

https://ria.ru/20210112/emodzi-1592779462.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, происшествия