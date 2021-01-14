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Названа возможная причина пожара в Хабаровске, где погибли пять человек
Названа возможная причина пожара в Хабаровске, где погибли пять человек
Пожар в девятиэтажке в Хабаровске мог возникнуть из-за непотушенного окурка, из-за чего пять человек задохнулись в дыму от тлеющего матраца, сообщает... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:22
2021-01-14T11:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Пожар в девятиэтажке в Хабаровске мог возникнуть из-за непотушенного окурка, из-за чего пять человек задохнулись в дыму от тлеющего матраца, сообщает правительство Хабаровского края.ЧП произошло в четверг ранним утром в двухкомнатной квартире 9-этажного панельного дома по улице Белорусской, 2 в Индустриальном районе Хабаровска. Возгорание в квартире на площади 10 квадратных метров удалось потушить за 15 минут, но погибли годовалый мальчик, 8-летняя девочка, их мать, отец и дедушка. По предварительным данным, погибшая семья на профилактическом учете не состояла. СУСК РФ заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."По предварительной версии, озвученной пожарными, люди могли задохнуться в дыму от тлеющего матраца, на котором спал один из пожилых жильцов квартиры. Возможно, человек курил, а затем заснул, не потушив окурок, что стало причиной возгорания. Остальные члены семьи тоже спали и невольно стали жертвами грубого нарушения правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.Со слов родственника погибших Виктора Шубочкина, чьи комментарии появились в соцсетях, у задохнувшихся в дыму супругов, помимо двух погибших с ними детей, есть еще двое взрослых: парень и девушка. Пожилой мужчина рассказал, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Женщина прогревала двигатель автомобиля, который находился во дворе дома под открытым небом, с помощью электропроводов подключенных к квартире. Также родственник не исключил и возгорания от непотушенной сигареты отца погибшей. Супруги не курили и не злоупотребляли алкоголем, отметил он.По информации прокуратуры, предполагаемая причина возникшего возгорания – неосторожное обращение с огнем. Рассматриваются иные версии. В краевом главке МЧС не стали комментировать ситуацию, чтобы не навредить расследованию. Точную причину пожара и гибели людей установит следствие, которое сейчас ведется на месте инцидента.
https://ria.ru/20210112/emodzi-1592779462.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, происшествия

Названа возможная причина пожара в Хабаровске, где погибли пять человек

11:22 14.01.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Пожар в девятиэтажке в Хабаровске мог возникнуть из-за непотушенного окурка, из-за чего пять человек задохнулись в дыму от тлеющего матраца, сообщает правительство Хабаровского края.
ЧП произошло в четверг ранним утром в двухкомнатной квартире 9-этажного панельного дома по улице Белорусской, 2 в Индустриальном районе Хабаровска. Возгорание в квартире на площади 10 квадратных метров удалось потушить за 15 минут, но погибли годовалый мальчик, 8-летняя девочка, их мать, отец и дедушка. По предварительным данным, погибшая семья на профилактическом учете не состояла. СУСК РФ заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"По предварительной версии, озвученной пожарными, люди могли задохнуться в дыму от тлеющего матраца, на котором спал один из пожилых жильцов квартиры. Возможно, человек курил, а затем заснул, не потушив окурок, что стало причиной возгорания. Остальные члены семьи тоже спали и невольно стали жертвами грубого нарушения правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Со слов родственника погибших Виктора Шубочкина, чьи комментарии появились в соцсетях, у задохнувшихся в дыму супругов, помимо двух погибших с ними детей, есть еще двое взрослых: парень и девушка. Пожилой мужчина рассказал, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Женщина прогревала двигатель автомобиля, который находился во дворе дома под открытым небом, с помощью электропроводов подключенных к квартире. Также родственник не исключил и возгорания от непотушенной сигареты отца погибшей. Супруги не курили и не злоупотребляли алкоголем, отметил он.
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По информации прокуратуры, предполагаемая причина возникшего возгорания – неосторожное обращение с огнем. Рассматриваются иные версии. В краевом главке МЧС не стали комментировать ситуацию, чтобы не навредить расследованию. Точную причину пожара и гибели людей установит следствие, которое сейчас ведется на месте инцидента.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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