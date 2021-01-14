СМИ назвали дату окончания строительства "Северного потока — 2"
22:13 14.01.2021 (обновлено: 22:44 14.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей <…> в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США", — говорится в сообщении агентства.
Cогласно данным Bloomberg, укладка датского участка завершится к концу мая. Затем "Фортуна" приступит к завершению работ в водах Германии, которые продлятся до июня.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты неоднократно вводили санкции против проекта. Новые ограничения содержатся в том числе и в оборонном бюджете США. По нему санкции будут распространяться, в том числе, на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта
Тринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.