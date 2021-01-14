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СМИ назвали дату окончания строительства "Северного потока — 2"
СМИ назвали дату окончания строительства "Северного потока — 2"
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T22:13
2021-01-14T22:44
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
дональд трамп
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.В декабре Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Работы в исключительной экономической зоне Дании планировали начать 15 января этим же судном."Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей &lt;…&gt; в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США", — говорится в сообщении агентства.Cогласно данным Bloomberg, укладка датского участка завершится к концу мая. Затем "Фортуна" приступит к завершению работ в водах Германии, которые продлятся до июня."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты неоднократно вводили санкции против проекта. Новые ограничения содержатся в том числе и в оборонном бюджете США. По нему санкции будут распространяться, в том числе, на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проектаТринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.
https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html
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балтийское море
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, сша, украина, экономика

СМИ назвали дату окончания строительства "Северного потока — 2"

22:13 14.01.2021 (обновлено: 22:44 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В декабре Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Работы в исключительной экономической зоне Дании планировали начать 15 января этим же судном.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:04
Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США
"Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей <…> в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США", — говорится в сообщении агентства.
Cогласно данным Bloomberg, укладка датского участка завершится к концу мая. Затем "Фортуна" приступит к завершению работ в водах Германии, которые продлятся до июня.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты неоднократно вводили санкции против проекта. Новые ограничения содержатся в том числе и в оборонном бюджете США. По нему санкции будут распространяться, в том числе, на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта
Тринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 13:38
Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореДональд ТрампСШАУкраинаЭкономика
 
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