https://ria.ru/20210114/potok-1593108300.html

СМИ назвали дату окончания строительства "Северного потока — 2"

СМИ назвали дату окончания строительства "Северного потока — 2"

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T22:13

2021-01-14T22:13

2021-01-14T22:44

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.В декабре Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Работы в исключительной экономической зоне Дании планировали начать 15 января этим же судном."Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей <…> в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США", — говорится в сообщении агентства.Cогласно данным Bloomberg, укладка датского участка завершится к концу мая. Затем "Фортуна" приступит к завершению работ в водах Германии, которые продлятся до июня."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты неоднократно вводили санкции против проекта. Новые ограничения содержатся в том числе и в оборонном бюджете США. По нему санкции будут распространяться, в том числе, на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проектаТринадцатого января СМИ написали, что Вашингтон может ввести новые санкции против компаний, которые помогают России в строительстве газопровода. В Москве выразили уверенность в реализации проекта.

https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html

https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, сша, украина, экономика