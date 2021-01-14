https://ria.ru/20210114/potok-1593011320.html

Судно "Фортуна" вышло из Висмара для строительства "Северного потока — 2"

Судно "Фортуна" вышло из Висмара для строительства "Северного потока — 2"

Судно "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка "Северного потока — 2" в водах Дании, следует из данных портала Marine... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:36

2021-01-14T13:36

2021-01-14T14:14

allseas

uniper

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

газпром

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593011784_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a5cf89ee84cfbaf5eaffdb148e8dbf25.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Судно "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка "Северного потока — 2" в водах Дании, следует из данных портала Marine Traffic."Фортуна" прибыла в Висмар в конце декабря, после двухнедельной укладки небольшого отрезка газопровода в водах Германии. Сегодня, примерно в 11 утра по местному времени (13:00 мск), она вновь покинула порт. Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) сообщало, что работы по завершению строительства "Северного потока — 2" возобновят 15 января. "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.

https://ria.ru/20210114/uniper-1593001734.html

https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html

https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, газпром, сша, украина, в мире