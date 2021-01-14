Судно "Фортуна" вышло из Висмара для строительства "Северного потока — 2"
13:36 14.01.2021 (обновлено: 14:14 14.01.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Судно "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка "Северного потока — 2" в водах Дании, следует из данных портала Marine Traffic.
"Фортуна" прибыла в Висмар в конце декабря, после двухнедельной укладки небольшого отрезка газопровода в водах Германии. Сегодня, примерно в 11 утра по местному времени (13:00 мск), она вновь покинула порт. Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) сообщало, что работы по завершению строительства "Северного потока — 2" возобновят 15 января.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.
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Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.