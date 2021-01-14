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Специалист назвал поводы для блокировки электронной почты
Специалист назвал поводы для блокировки электронной почты
Блокировка почтового ящика возможна, если с него регулярно рассылают спам-рассылки, на которые жаловались другие пользователи, либо зафиксировано нарушение... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:18
2021-01-14T03:18
эльвина насибулина
роскачество
google
технологии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Блокировка почтового ящика возможна, если с него регулярно рассылают спам-рассылки, на которые жаловались другие пользователи, либо зафиксировано нарушение правил сервиса. Причиной может стать и совершение в аккаунте "подозрительных действий", рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.В целом не стоит бояться, что кто-то в буквальном смысле читает вашу переписку. Однако 100-процентной безопасности ее хранение на серверах Google не гарантирует. Бывало, что информацию отдавали подрядчикам для обучения искусственного интеллекта подбирать контекстную рекламу для пользователей, указала она. Подтвердить вашу личность в случае блокировки удобно с помощью двухфакторной аутентификации по номеру телефона. Если этой функции нет, придется обратиться в службу поддержки, заключила Насибулина.
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эльвина насибулина, роскачество, google, технологии

Специалист назвал поводы для блокировки электронной почты

03:18 14.01.2021
 
© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Fotolia / Picture-Factory
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Блокировка почтового ящика возможна, если с него регулярно рассылают спам-рассылки, на которые жаловались другие пользователи, либо зафиксировано нарушение правил сервиса. Причиной может стать и совершение в аккаунте "подозрительных действий", рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
"К сожалению, не все пользователи читают соглашения, которые принимают, создавая аккаунт в почтовом сервисе, а между тем там указаны очень широкие полномочия по обращению с аккаунтом и дополнительными сервисами со стороны компании", — поясняет эксперт.
В целом не стоит бояться, что кто-то в буквальном смысле читает вашу переписку. Однако 100-процентной безопасности ее хранение на серверах Google не гарантирует. Бывало, что информацию отдавали подрядчикам для обучения искусственного интеллекта подбирать контекстную рекламу для пользователей, указала она.
Подтвердить вашу личность в случае блокировки удобно с помощью двухфакторной аутентификации по номеру телефона. Если этой функции нет, придется обратиться в службу поддержки, заключила Насибулина.
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Эльвина НасибулинаРоскачествоGoogleТехнологии
 
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