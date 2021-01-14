https://ria.ru/20210114/pochta-1592954130.html

Специалист назвал поводы для блокировки электронной почты

Специалист назвал поводы для блокировки электронной почты

Блокировка почтового ящика возможна, если с него регулярно рассылают спам-рассылки, на которые жаловались другие пользователи, либо зафиксировано нарушение... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:18

2021-01-14T03:18

2021-01-14T03:18

эльвина насибулина

роскачество

google

технологии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Блокировка почтового ящика возможна, если с него регулярно рассылают спам-рассылки, на которые жаловались другие пользователи, либо зафиксировано нарушение правил сервиса. Причиной может стать и совершение в аккаунте "подозрительных действий", рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.В целом не стоит бояться, что кто-то в буквальном смысле читает вашу переписку. Однако 100-процентной безопасности ее хранение на серверах Google не гарантирует. Бывало, что информацию отдавали подрядчикам для обучения искусственного интеллекта подбирать контекстную рекламу для пользователей, указала она. Подтвердить вашу личность в случае блокировки удобно с помощью двухфакторной аутентификации по номеру телефона. Если этой функции нет, придется обратиться в службу поддержки, заключила Насибулина.

https://ria.ru/20201128/sayty-1586470271.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвина насибулина, роскачество, google, технологии