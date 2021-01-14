https://ria.ru/20210114/plan-1592994843.html

Мишустин рассказал о едином плане достижения национальных целей

Мишустин рассказал о едином плане достижения национальных целей

Единый план достижения национальных целей развития РФ будет уточнен с учетом окончательных итогов 2020 года, заявил председатель правительства России Михаил... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:15

2021-01-14T12:15

2021-01-14T13:53

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587992695_0:107:3031:1812_1920x0_80_0_0_ce2750044954e9edfd5f66943a3895c3.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Единый план достижения национальных целей развития РФ будет уточнен с учетом окончательных итогов 2020 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."В основе долгосрочной стратегии правительства лежат национальные цели развития, которые определил президент на ближайшие десять лет. Для их достижения подготовлен единый план. Он одобрен и будет уточнён с учётом окончательных итогов прошлого года", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Он уточнил, что этот план связывает воедино национальные цели, проекты и госпрограммы. На его реализацию в ближайшие три года выделят более 39 триллионов рублей, напомнил премьер."Национальные проекты уже скорректированы в соответствии с обновлёнными целями. Сейчас такая же работа ведётся по государственным программам. Трансформируется и система институтов поддержки – устраняется дублирование функций. Все эти действия направлены на повышение эффективности государственных инвестиций", - заявил глава кабмина.Мишустин отметил, что "временной горизонт, который обозначен в июльском указе, – 2030 год". Вместе с тем, правительство уже сейчас начало движение к целям и ведет постоянный контроль за соответствием принимаемых мер тем задачам, которые определил президент, добавил он.

https://ria.ru/20201223/plan-1590612368.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, экономика