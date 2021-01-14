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Мишустин рассказал о едином плане достижения национальных целей
Мишустин рассказал о едином плане достижения национальных целей
Единый план достижения национальных целей развития РФ будет уточнен с учетом окончательных итогов 2020 года, заявил председатель правительства России Михаил... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:15
2021-01-14T13:53
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Единый план достижения национальных целей развития РФ будет уточнен с учетом окончательных итогов 2020 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."В основе долгосрочной стратегии правительства лежат национальные цели развития, которые определил президент на ближайшие десять лет. Для их достижения подготовлен единый план. Он одобрен и будет уточнён с учётом окончательных итогов прошлого года", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Он уточнил, что этот план связывает воедино национальные цели, проекты и госпрограммы. На его реализацию в ближайшие три года выделят более 39 триллионов рублей, напомнил премьер."Национальные проекты уже скорректированы в соответствии с обновлёнными целями. Сейчас такая же работа ведётся по государственным программам. Трансформируется и система институтов поддержки – устраняется дублирование функций. Все эти действия направлены на повышение эффективности государственных инвестиций", - заявил глава кабмина.Мишустин отметил, что "временной горизонт, который обозначен в июльском указе, – 2030 год". Вместе с тем, правительство уже сейчас начало движение к целям и ведет постоянный контроль за соответствием принимаемых мер тем задачам, которые определил президент, добавил он.
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал о едином плане достижения национальных целей

12:15 14.01.2021 (обновлено: 13:53 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Единый план достижения национальных целей развития РФ будет уточнен с учетом окончательных итогов 2020 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"В основе долгосрочной стратегии правительства лежат национальные цели развития, которые определил президент на ближайшие десять лет. Для их достижения подготовлен единый план. Он одобрен и будет уточнён с учётом окончательных итогов прошлого года", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
Он уточнил, что этот план связывает воедино национальные цели, проекты и госпрограммы. На его реализацию в ближайшие три года выделят более 39 триллионов рублей, напомнил премьер.
"Национальные проекты уже скорректированы в соответствии с обновлёнными целями. Сейчас такая же работа ведётся по государственным программам. Трансформируется и система институтов поддержки – устраняется дублирование функций. Все эти действия направлены на повышение эффективности государственных инвестиций", - заявил глава кабмина.
Мишустин отметил, что "временной горизонт, который обозначен в июльском указе, – 2030 год". Вместе с тем, правительство уже сейчас начало движение к целям и ведет постоянный контроль за соответствием принимаемых мер тем задачам, которые определил президент, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Путин предложил сделать единый национальный план основой развития страны
 
Гайдаровский форумГайдаровский форум - 2021Михаил МишустинЭкономика
 
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