https://ria.ru/20210114/petrenko-1592979274.html
Василий Петренко станет худруком Госоркестра России имени Светланова
Василий Петренко станет худруком Госоркестра России имени Светланова
Василий Петренко с 1 сентября 2021 года станет художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России Светланова, сообщила... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:55
2021-01-14T10:55
2021-01-14T10:55
культура
ольга любимова
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новости культуры
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москва
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Василий Петренко с 1 сентября 2021 года станет художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России Светланова, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.Дирижер Владимир Юровский был худруком оркестра с 2011 года, в октябре 2019 года он анонсировал уход с этого поста в связи с большой загруженностью на должности директора Баварской государственной оперы."Конечно же мы благодарны Владимиру Михайловичу Юровскому за те годы, которые он посвятил развитию коллектива. Под его руководством были реализованы масштабные проекты, состоялись многие мировые премьеры. Мы рассчитываем на преемственность в управлении Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова. Василий Эдуардович (Петренко) хорошо знаком коллективу, всегда с большой ответственностью и творчески подходит к своей работе. Надеюсь, на этом посту он сохранит славные традиции и заслуженный авторитет оркестра, а также привнесет что-то новое", - приводит пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.Сам Петренко признался, что для него большая честь стать художественным руководителем "одного из лучших оркестров мира, продолжать и развивать традиции, заложенные Александром Гауком, развитые Евгением Светлановым и другими дирижерами"."В составе оркестра - великолепные музыканты, он обладает огромным творческим потенциалом. С нетерпением ожидаю наши совместные выступления в крупнейших концертных залах Москвы и мира в ближайшие годы. Классическая музыка, особенно русская, заслуживает еще большего внимания и станет наиважнейшим источником вдохновения и оптимизма в это непростое время. Наше творчество обязано сделать мир лучше!" - цитирует Петренко пресс-служба Минкультуры.Дирижер Василий Петренко сотрудничает с коллективом с начала 2000-х годов, в 2016 году стал главным приглашенным дирижером. За это время он выступил с оркестром более чем в 50 концертах в России и за рубежом. Также он является художественным руководителем фестиваля "Лето. Музыка. Музей." (Новый Иерусалим), участвовал в цикле "Истории с оркестром" и других знаковых проектах.
https://ria.ru/20201228/kulturarf-1591186833.html
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ольга любимова, музыка, новости культуры, новый иерусалим, москва
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Василий Петренко с 1 сентября 2021 года станет художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России Светланова, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
Дирижер Владимир Юровский был худруком оркестра с 2011 года, в октябре 2019 года он анонсировал уход с этого поста в связи с большой загруженностью на должности директора Баварской государственной оперы.
"Конечно же мы благодарны Владимиру Михайловичу Юровскому за те годы, которые он посвятил развитию коллектива. Под его руководством были реализованы масштабные проекты, состоялись многие мировые премьеры. Мы рассчитываем на преемственность в управлении Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова. Василий Эдуардович (Петренко) хорошо знаком коллективу, всегда с большой ответственностью и творчески подходит к своей работе. Надеюсь, на этом посту он сохранит славные традиции и заслуженный авторитет оркестра, а также привнесет что-то новое", - приводит пресс-служба слова министра культуры Ольги Любимовой.
Сам Петренко признался, что для него большая честь стать художественным руководителем "одного из лучших оркестров мира, продолжать и развивать традиции, заложенные Александром Гауком, развитые Евгением Светлановым и другими дирижерами".
"В составе оркестра - великолепные музыканты, он обладает огромным творческим потенциалом. С нетерпением ожидаю наши совместные выступления в крупнейших концертных залах Москвы и мира в ближайшие годы. Классическая музыка, особенно русская, заслуживает еще большего внимания и станет наиважнейшим источником вдохновения и оптимизма в это непростое время. Наше творчество обязано сделать мир лучше!" - цитирует Петренко пресс-служба Минкультуры.
Дирижер Василий Петренко сотрудничает с коллективом с начала 2000-х годов, в 2016 году стал главным приглашенным дирижером. За это время он выступил с оркестром более чем в 50 концертах в России и за рубежом. Также он является художественным руководителем фестиваля "Лето. Музыка. Музей." (Новый Иерусалим), участвовал в цикле "Истории с оркестром" и других знаковых проектах.