https://ria.ru/20210114/peterburg-1593080675.html
Роспотребнадзор назвал условие снятия ограничений в Петербурге
Роспотребнадзор назвал условие снятия ограничений в Петербурге
Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:47
2021-01-14T18:47
2021-01-14T18:47
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского управления этого ведомства."Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие ограничения могут быть сняты только тогда, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией уверенно пойдет на спад", - сказала собеседница агентства.Она воздержалась от прогнозов по поводу того, когда в Петербурге может возникнуть устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.По данным городского оперштаба, к четвергу в Петербурге подтверждено 287 814 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3041 случай. Выздоровели 176 523 человека, скончались – 8649.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского управления этого ведомства.
"Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие ограничения могут быть сняты только тогда, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией уверенно пойдет на спад", - сказала собеседница агентства.
Она воздержалась от прогнозов по поводу того, когда в Петербурге может возникнуть устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.
По данным городского оперштаба, к четвергу в Петербурге подтверждено 287 814 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3041 случай. Выздоровели 176 523 человека, скончались – 8649.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.