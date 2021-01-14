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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/peterburg-1593080675.html
Роспотребнадзор назвал условие снятия ограничений в Петербурге
Роспотребнадзор назвал условие снятия ограничений в Петербурге
Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:47
2021-01-14T18:47
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского управления этого ведомства."Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие ограничения могут быть сняты только тогда, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией уверенно пойдет на спад", - сказала собеседница агентства.Она воздержалась от прогнозов по поводу того, когда в Петербурге может возникнуть устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.По данным городского оперштаба, к четвергу в Петербурге подтверждено 287 814 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3041 случай. Выздоровели 176 523 человека, скончались – 8649.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Роспотребнадзор назвал условие снятия ограничений в Петербурге

18:47 14.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперинМолодые люди в защитных масках в Санкт-Петербурге
Молодые люди в защитных масках в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского управления этого ведомства.
"Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие ограничения могут быть сняты только тогда, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией уверенно пойдет на спад", - сказала собеседница агентства.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 17:18Распространение коронавируса
Почти 18,5 тысячи жителей Петербурга сделали прививки от коронавируса
Она воздержалась от прогнозов по поводу того, когда в Петербурге может возникнуть устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.
По данным городского оперштаба, к четвергу в Петербурге подтверждено 287 814 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3041 случай. Выздоровели 176 523 человека, скончались – 8649.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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