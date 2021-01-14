https://ria.ru/20210114/peterburg-1593080675.html

Роспотребнадзор назвал условие снятия ограничений в Петербурге

Роспотребнадзор назвал условие снятия ограничений в Петербурге

Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:47

2021-01-14T18:47

2021-01-14T18:47

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Власти Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора могут снять ограничения по коронавирусу только при устойчивом спаде заболеваемости, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского управления этого ведомства."Решение о введении или снятии тех или иных ограничительных мер в рамках противодействия распространению COVID-19 принимает правительство Петербурга на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие ограничения могут быть сняты только тогда, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией уверенно пойдет на спад", - сказала собеседница агентства.Она воздержалась от прогнозов по поводу того, когда в Петербурге может возникнуть устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой.По данным городского оперштаба, к четвергу в Петербурге подтверждено 287 814 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 3041 случай. Выздоровели 176 523 человека, скончались – 8649.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593058777.html

санкт-петербург

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество