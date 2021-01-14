https://ria.ru/20210114/peterburg-1592978550.html

Буксир спас зажатый льдом паром с пассажирами в Ленинградской области

Буксир спас зажатый льдом паром с пассажирами в Ленинградской области

Буксир спас паром "Аркадий Филатов" с людьми на борту, связывающий поселок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию, который с утра в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:48

2021-01-14T10:48

2021-01-14T12:51

андрей филатов

ленинградская область

подпорожский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Буксир спас паром "Аркадий Филатов" с людьми на борту, связывающий поселок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию, который с утра в четверг зажало льдом в 200 метрах до берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации."Паром причалил к берегу в 10 часов утра, он уже ушел в обратный рейс. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту парома находились 4 автомобиля, 15 пассажиров, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Температура воздуха на момент происшествия была минус 29, ледостав реки - полный. На помощь "Аркадию Филатову" пришел буксир "Шлюзовой 99" из находящейся рядом "Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базы флота".Паром "Аркадий Филатов" был построен по заказу "Ленавтодора" и спущен на воду в конце 2015 года. Грузоподъемность судна составляет 90 тонн. За пять лет работы он перевез 400 тысяч единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров. Ежедневно "Аркадий Филатов" делает 15 рейсов с 6 часов утра до 23 часов вечера.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/vilfand-1592687581.html

ленинградская область

подпорожский район

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андрей филатов, ленинградская область, подпорожский район, происшествия