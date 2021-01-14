Буксир спас зажатый льдом паром с пассажирами в Ленинградской области
10:48 14.01.2021 (обновлено: 12:51 14.01.2021)
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПаром Аркадий Филатов на паромной переправе в селе Вознесенье
Паром Аркадий Филатов на паромной переправе в селе Вознесенье. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Буксир спас паром "Аркадий Филатов" с людьми на борту, связывающий поселок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию, который с утра в четверг зажало льдом в 200 метрах до берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.
"Паром причалил к берегу в 10 часов утра, он уже ушел в обратный рейс. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту парома находились 4 автомобиля, 15 пассажиров, капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Температура воздуха на момент происшествия была минус 29, ледостав реки - полный. На помощь "Аркадию Филатову" пришел буксир "Шлюзовой 99" из находящейся рядом "Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базы флота".
Паром "Аркадий Филатов" был построен по заказу "Ленавтодора" и спущен на воду в конце 2015 года. Грузоподъемность судна составляет 90 тонн. За пять лет работы он перевез 400 тысяч единиц транспорта и почти полтора миллиона пассажиров. Ежедневно "Аркадий Филатов" делает 15 рейсов с 6 часов утра до 23 часов вечера.
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