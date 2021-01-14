https://ria.ru/20210114/pasport-1592993145.html

"Ковидные паспорта" могут отпугнуть туристов, считают эксперты

"Ковидные паспорта" могут отпугнуть туристов, считают эксперты

Введение обязательных сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, для поездок в определенные страны может привести к снижению спроса на такие... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:10

2021-01-14T12:10

2021-01-14T12:10

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Введение обязательных сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, для поездок в определенные страны может привести к снижению спроса на такие путешествия, поскольку многие российские туристы не готовы делать прививку в ближайшее время, а подобные ограничения способны вызвать страх и ощущение дискриминации, считают опрошенные РИА Новости специалисты в области туриндустрии.Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из России, въезда в нее и пересечения ими государственных границ иностранных государств.Руководитель компании "Фортуна Тур" Екатерина Кошелюк считает, что если даже будут введены "ковидные паспорта", то ограничений для поездок без них в 2021 году еще не будет, так как сама вакцина до конца не изучена и есть противопоказания для ее применения."Но если будут введены обязательные "ковидные паспорта" в определенных странах, то спрос на эти страны упадет, так как многие туристы нашей турфирмы не готовы делать прививку в ближайшее время. На данный момент туристы готовы сдать тест за несколько дней до вылета и лететь с отрицательным результатом", - сказала собеседник агентства.Ментальную сторону проблемы введения подобных паспортов или сертификатов прокомментировала психолог Ольга Варегина."Ковидные паспорта" и связанные с ними ограничения могут вызвать у туристов страхи, агрессию, чувство дискриминации, разочарование и растерянность от того, что путешествия в привычном формате могут стать недоступны без прививки", - пояснила она РИА Новости.При этом эксперт напомнила, что подобные "инфекционные паспорта" уже существуют, и их нужно получать перед посещением ряда стран Африки и Южной Америки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, южная америка, африка