https://ria.ru/20210114/ndfl-1593064691.html

Ректор РАНХиГС рассказал о доходах бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ

Ректор РАНХиГС рассказал о доходах бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ

Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:35

2021-01-14T17:35

2021-01-14T17:35

гайдаровский форум - 2021

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

владимир мау

гайдаровский форум

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау в рамках Гайдаровского форума.Кроме того, он отметил, что "мы можем позволить себе облагать очень богатых, а что такое очень богатый - 5 миллионов рублей по нашим масштабам, но понимать, что это даст небольшие деньги".Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год."Есть третий путь - можно наоборот делать прогрессию вниз, то есть освобождать от подоходного налога людей с доходами ниже определенного уровня. Это приемлемый путь, но он не имеет фискального смысла. Это скорее социальный и стимулирующий эффект - более бедные люди больше тратят на товары внутреннего производства, особенно при нашем валютном курсе, определенный макроэкономический эффект в этом есть, поскольку больше остается на частный внутренний спрос", - добавил ректор академии.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20201209/nalogi-1588387667.html

https://ria.ru/20201124/nalog-1586119156.html

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гайдаровский форум - 2021, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, гайдаровский форум, экономика