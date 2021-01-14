https://ria.ru/20210114/ndfl-1593064691.html
Ректор РАНХиГС рассказал о доходах бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ
Ректор РАНХиГС рассказал о доходах бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ
Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:35
2021-01-14T17:35
2021-01-14T17:35
гайдаровский форум - 2021
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
гайдаровский форум
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148842/56/1488425659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4c4136f1f3e16466ce617471f40cc9c6.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау в рамках Гайдаровского форума.Кроме того, он отметил, что "мы можем позволить себе облагать очень богатых, а что такое очень богатый - 5 миллионов рублей по нашим масштабам, но понимать, что это даст небольшие деньги".Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год."Есть третий путь - можно наоборот делать прогрессию вниз, то есть освобождать от подоходного налога людей с доходами ниже определенного уровня. Это приемлемый путь, но он не имеет фискального смысла. Это скорее социальный и стимулирующий эффект - более бедные люди больше тратят на товары внутреннего производства, особенно при нашем валютном курсе, определенный макроэкономический эффект в этом есть, поскольку больше остается на частный внутренний спрос", - добавил ректор академии.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20201209/nalogi-1588387667.html
https://ria.ru/20201124/nalog-1586119156.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148842/56/1488425659_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9b1fb15dc80d89c1c1ad08ce68549386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гайдаровский форум - 2021, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, гайдаровский форум, экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау
в рамках Гайдаровского форума.
"Если видеть в этом проблему некоторого социального выравнивания, это (прогрессивная налоговая шкала - ред.) скорее - эффективно. Но это не дает больших денег. Но если мы хотим большой фискальный эффект, прогрессию надо вводить примерно с 500 тысяч рублей в год. Но это уже будет сильно дестимулировать предпринимательскую активность. В условиях наших уровней дохода это нереально", - сказал Мау.
Кроме того, он отметил, что "мы можем позволить себе облагать очень богатых, а что такое очень богатый - 5 миллионов рублей по нашим масштабам, но понимать, что это даст небольшие деньги".
Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.
"Есть третий путь - можно наоборот делать прогрессию вниз, то есть освобождать от подоходного налога людей с доходами ниже определенного уровня. Это приемлемый путь, но он не имеет фискального смысла. Это скорее социальный и стимулирующий эффект - более бедные люди больше тратят на товары внутреннего производства, особенно при нашем валютном курсе, определенный макроэкономический эффект в этом есть, поскольку больше остается на частный внутренний спрос", - добавил ректор академии.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.