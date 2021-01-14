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Ректор РАНХиГС рассказал о доходах бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ
Ректор РАНХиГС рассказал о доходах бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ
Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:35
2021-01-14T17:35
гайдаровский форум - 2021
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
гайдаровский форум
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау в рамках Гайдаровского форума.Кроме того, он отметил, что "мы можем позволить себе облагать очень богатых, а что такое очень богатый - 5 миллионов рублей по нашим масштабам, но понимать, что это даст небольшие деньги".Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год."Есть третий путь - можно наоборот делать прогрессию вниз, то есть освобождать от подоходного налога людей с доходами ниже определенного уровня. Это приемлемый путь, но он не имеет фискального смысла. Это скорее социальный и стимулирующий эффект - более бедные люди больше тратят на товары внутреннего производства, особенно при нашем валютном курсе, определенный макроэкономический эффект в этом есть, поскольку больше остается на частный внутренний спрос", - добавил ректор академии.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20201209/nalogi-1588387667.html
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гайдаровский форум - 2021, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, гайдаровский форум, экономика

Ректор РАНХиГС рассказал о доходах бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ

17:35 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРектор Академии народного хозяйства и госслужбы РФ Владимир Мау во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 февраля 2017
Ректор Академии народного хозяйства и госслужбы РФ Владимир Мау во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 февраля 2017 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Доходы бюджета от прогрессивной шкалы НДФЛ будут существенными, если начинать дифференциацию от дохода в 500 тысяч рублей в год, но в России это нереально, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау в рамках Гайдаровского форума.
"Если видеть в этом проблему некоторого социального выравнивания, это (прогрессивная налоговая шкала - ред.) скорее - эффективно. Но это не дает больших денег. Но если мы хотим большой фискальный эффект, прогрессию надо вводить примерно с 500 тысяч рублей в год. Но это уже будет сильно дестимулировать предпринимательскую активность. В условиях наших уровней дохода это нереально", - сказал Мау.
Кроме того, он отметил, что "мы можем позволить себе облагать очень богатых, а что такое очень богатый - 5 миллионов рублей по нашим масштабам, но понимать, что это даст небольшие деньги".
Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.
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РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Гайдаровский форум - 2021Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Владимир МауГайдаровский форумЭкономика
 
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