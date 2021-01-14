https://ria.ru/20210114/nalogi-1593018654.html

Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки

Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки

Уровень налоговой нагрузки в России ниже, чем во многих странах, потенциала для ее существенного снижения сейчас нет, поскольку для этого нет долгосрочных... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:10

2021-01-14T14:10

2021-01-14T22:19

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уровень налоговой нагрузки в России ниже, чем во многих странах, потенциала для ее существенного снижения сейчас нет, поскольку для этого нет долгосрочных источников, заявил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.По его словам, проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на один-два года, это должна быть долгосрочная мера. "Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, то такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, то, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными, и мы должны понимать, что у нас на эти меры стимулирующего характера есть долгосрочный источник. Вот таких долгосрочных источников я сейчас не вижу", - отметил Сазанов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210108/nalog-1592294217.html

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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика