https://ria.ru/20210114/myasnikov-1592955158.html
Мясников усомнился в происхождении коронавируса
Мясников усомнился в происхождении коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T04:03
2021-01-14T04:03
2021-01-14T04:03
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По словам доктора, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Однако после оценки развития ситуации в мире у Мясникова, по его словам, оставалось все меньше уверенности в том, что "все идет, согласно законам природы".Также он обратил внимание на то, что "артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий". "Это все, конечно фантазии, но терзают меня "смутные сомнения"", — резюмировал Мясников.Ранее Всемирная организация здравоохранения и большинство ученых неоднократно подчеркивали, что коронавирус имеет естественное происхождение. В частности, представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс заявила в начале недели, что наиболее вероятным источником происхождения COVID-19 являются места скопления летучих мышей.Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, в мире
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
усомнился в естественном происхождении коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале
.
По словам доктора, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Однако после оценки развития ситуации в мире у Мясникова, по его словам, оставалось все меньше уверенности в том, что "все идет, согласно законам природы".
Также он обратил внимание на то, что "артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий". "Это все, конечно фантазии, но терзают меня "смутные сомнения"", — резюмировал Мясников.
Ранее Всемирная организация здравоохранения и большинство ученых неоднократно подчеркивали, что коронавирус имеет естественное происхождение. В частности, представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс заявила в начале недели, что наиболее вероятным источником происхождения COVID-19 являются места скопления летучих мышей.
Власти Китая
сообщили ВОЗ
о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.