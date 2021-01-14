https://ria.ru/20210114/mks-1592953258.html

Россия отправит к МКС корабль, названный в честь Гагарина

Россия отправит к МКС корабль, названный в честь Гагарина

Один из пилотируемых российских кораблей серии "Союз", который отправится к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина, следует из плана основных... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:02

2021-01-14T03:02

2021-01-14T03:02

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

союз

юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один из пилотируемых российских кораблей серии "Союз", который отправится к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина, следует из плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос.В этом году планируются запуски трех кораблей "Союз МС". Сообщалось, что ближайший ко Дню космонавтики пуск состоится 9 апреля. Следующий отправится в октябре, а в декабре на МКС должен полететь "Союз МС" с двумя туристами на борту. Какой из кораблей будет назван в честь "Гагарина", в плане не указано.Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".

https://ria.ru/20210113/mks-1592867135.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, юрий гагарин (космонавт)