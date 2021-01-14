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https://ria.ru/20210114/mks-1592953258.html
Россия отправит к МКС корабль, названный в честь Гагарина
Россия отправит к МКС корабль, названный в честь Гагарина
Один из пилотируемых российских кораблей серии "Союз", который отправится к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина, следует из плана основных... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:02
2021-01-14T03:02
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
союз
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один из пилотируемых российских кораблей серии "Союз", который отправится к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина, следует из плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос.В этом году планируются запуски трех кораблей "Союз МС". Сообщалось, что ближайший ко Дню космонавтики пуск состоится 9 апреля. Следующий отправится в октябре, а в декабре на МКС должен полететь "Союз МС" с двумя туристами на борту. Какой из кораблей будет назван в честь "Гагарина", в плане не указано.Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, юрий гагарин (космонавт)

Россия отправит к МКС корабль, названный в честь Гагарина

03:02 14.01.2021
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один из пилотируемых российских кораблей серии "Союз", который отправится к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина, следует из плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос.
"Присвоение имени Ю.А. Гагарина транспортному пилотируемому кораблю "Союз МС", запускаемому в 2021 году", - говорится в плане, утвержденном вице-премьером Юрием Борисовым, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.
В этом году планируются запуски трех кораблей "Союз МС". Сообщалось, что ближайший ко Дню космонавтики пуск состоится 9 апреля. Следующий отправится в октябре, а в декабре на МКС должен полететь "Союз МС" с двумя туристами на борту. Какой из кораблей будет назван в честь "Гагарина", в плане не указано.
Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 14:31
Ученые одобрили новые правила проведения экспериментов на МКС
 
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзЮрий Гагарин (космонавт)
 
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