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В Хабаровском крае на мужчину завели дело за сообщение о "минировании"
В Хабаровском крае на мужчину завели дело за сообщение о "минировании"
Уголовное дело о ложном сообщении об опасности возбуждено в отношении мужчины из Комсомольска-на-Амуре, который из хулиганских побуждений "заминировал"... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:49
2021-01-14T07:49
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Уголовное дело о ложном сообщении об опасности возбуждено в отношении мужчины из Комсомольска-на-Амуре, который из хулиганских побуждений "заминировал" спорткомплекс в городе, сообщает в четверг управление МВД по Хабаровскому краю.По информации ведомства, в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение об опасности для работников и посетителей одного из спорткомплексов. На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы города. Здание было отцеплено, оттуда были эвакуированы 42 человека. В результате обследования кинологами помещения "бомбы" не обнаружено.В отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае на мужчину завели дело за сообщение о "минировании"

07:49 14.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Уголовное дело о ложном сообщении об опасности возбуждено в отношении мужчины из Комсомольска-на-Амуре, который из хулиганских побуждений "заминировал" спорткомплекс в городе, сообщает в четверг управление МВД по Хабаровскому краю.
По информации ведомства, в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение об опасности для работников и посетителей одного из спорткомплексов. На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы города. Здание было отцеплено, оттуда были эвакуированы 42 человека. В результате обследования кинологами помещения "бомбы" не обнаружено.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из службы УФСБ установили и задержали 39-летнего ранее не судимого местного жителя. Мужчина дал признательные показания и объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет", - говорится в сообщении.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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