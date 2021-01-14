https://ria.ru/20210114/minirovanie-1592961306.html

В Хабаровском крае на мужчину завели дело за сообщение о "минировании"

В Хабаровском крае на мужчину завели дело за сообщение о "минировании"

Уголовное дело о ложном сообщении об опасности возбуждено в отношении мужчины из Комсомольска-на-Амуре, который из хулиганских побуждений "заминировал"... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:49

2021-01-14T07:49

2021-01-14T07:49

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Уголовное дело о ложном сообщении об опасности возбуждено в отношении мужчины из Комсомольска-на-Амуре, который из хулиганских побуждений "заминировал" спорткомплекс в городе, сообщает в четверг управление МВД по Хабаровскому краю.По информации ведомства, в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение об опасности для работников и посетителей одного из спорткомплексов. На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы города. Здание было отцеплено, оттуда были эвакуированы 42 человека. В результате обследования кинологами помещения "бомбы" не обнаружено.В отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия