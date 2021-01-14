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В мире появился новый миллиардер
В мире появился новый миллиардер
Основатель PayPal Макс Левчин вошел в список миллиардеров Forbes. Издание оценило состояние 45-летнего уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:10
2021-01-14T19:46
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paypal
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Основатель PayPal Макс Левчин вошел в список миллиардеров Forbes. Издание оценило состояние 45-летнего уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов. Акции финтех-стартапа Affirm после вчерашнего появления на бирже Nasdaq (IPO) подорожали в два с половиной раза. Капитализация компании достигла 23,6 миллиарда долларов. Левчину принадлежит 11% стартапа. В сентябре прошлого года Affirm привлекла полмиллиарда долларов финансирования. На тот момент стоимость стартапа оценивали в пять раз меньше текущей капитализации. Всего компания привлекла более 1,3 миллиарда долларов инвестиций. Запушенный в 2012 году сервис Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Стартап сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Примерно с половины транзакций компания получает проценты, а большинство доходов приносят выплаты продавцов.
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nasdaq, paypal, технологии, экономика

В мире появился новый миллиардер

19:10 14.01.2021 (обновлено: 19:46 14.01.2021)
 
© AP Photo / Shiho FukadaАмериканский веб-разработчик и программист Макс Левчин
Американский веб-разработчик и программист Макс Левчин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Shiho Fukada
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Основатель PayPal Макс Левчин вошел в список миллиардеров Forbes. Издание оценило состояние 45-летнего уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов.
Акции финтех-стартапа Affirm после вчерашнего появления на бирже Nasdaq (IPO) подорожали в два с половиной раза. Капитализация компании достигла 23,6 миллиарда долларов. Левчину принадлежит 11% стартапа.
В сентябре прошлого года Affirm привлекла полмиллиарда долларов финансирования. На тот момент стоимость стартапа оценивали в пять раз меньше текущей капитализации. Всего компания привлекла более 1,3 миллиарда долларов инвестиций.
Запушенный в 2012 году сервис Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Стартап сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Примерно с половины транзакций компания получает проценты, а большинство доходов приносят выплаты продавцов.
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