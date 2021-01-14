https://ria.ru/20210114/milliarder-1593087961.html

В мире появился новый миллиардер

В мире появился новый миллиардер

Основатель PayPal Макс Левчин вошел в список миллиардеров Forbes. Издание оценило состояние 45-летнего уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:10

2021-01-14T19:10

2021-01-14T19:46

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технологии

экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Основатель PayPal Макс Левчин вошел в список миллиардеров Forbes. Издание оценило состояние 45-летнего уроженца Украины в 2,7 миллиарда долларов. Акции финтех-стартапа Affirm после вчерашнего появления на бирже Nasdaq (IPO) подорожали в два с половиной раза. Капитализация компании достигла 23,6 миллиарда долларов. Левчину принадлежит 11% стартапа. В сентябре прошлого года Affirm привлекла полмиллиарда долларов финансирования. На тот момент стоимость стартапа оценивали в пять раз меньше текущей капитализации. Всего компания привлекла более 1,3 миллиарда долларов инвестиций. Запушенный в 2012 году сервис Affirm предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Стартап сотрудничает примерно с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Примерно с половины транзакций компания получает проценты, а большинство доходов приносят выплаты продавцов.

https://ria.ru/20210112/mordashov-1592786375.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nasdaq, paypal, технологии, экономика