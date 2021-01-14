В Москве в одном помещении зарегистрировали 167 тысяч мигрантов
15:00 14.01.2021 (обновлено: 23:25 14.01.2021)
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении участников банды, которые помогали мигрантам незаконно проживать в столице, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Им вменяют организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на учет иностранцев и получение взятки.
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По версии следствия, злоумышленники совместно с другими людьми, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передали в ГУ МВД России по Москве ложные сведения для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги подозреваемые получали от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей. С сентября 2018-го по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч мигрантов в России.
Два обвиненных согласились сотрудничать со следователями. Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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