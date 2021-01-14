https://ria.ru/20210114/migranty-1593027682.html

В Москве в одном помещении зарегистрировали 167 тысяч мигрантов

В Москве в одном помещении зарегистрировали 167 тысяч мигрантов

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении участников банды, которые помогали мигрантам незаконно проживать в столице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:00

2021-01-14T15:00

2021-01-14T23:25

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении участников банды, которые помогали мигрантам незаконно проживать в столице, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Им вменяют организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на учет иностранцев и получение взятки.По версии следствия, злоумышленники совместно с другими людьми, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передали в ГУ МВД России по Москве ложные сведения для миграционного учета. Согласно документам, принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги подозреваемые получали от 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей. С сентября 2018-го по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание не менее 167 тысяч мигрантов в России.Два обвиненных согласились сотрудничать со следователями. Организатор преступной схемы скрылся и находится в розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20201216/prognoz-1589464223.html

https://ria.ru/20201216/ekspert-1589459961.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия