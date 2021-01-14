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"Магнит" планирует запустить виртуального оператора связи
"Магнит" планирует запустить виртуального оператора связи
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует запустить на базе своего приложения кредитные продукты, а также виртуального оператора связи,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:39
2021-01-14T17:39
гайдаровский форум - 2021
ян дюннинг
marathon group
магнит (компания-ритейлер)
втб
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует запустить на базе своего приложения кредитные продукты, а также виртуального оператора связи, сообщил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг."Вместе с ВТБ мы планируем расширить функционал сервиса Magnit Pay через запуск кредитных продуктов. Это будет в приложении "Магнита". Мы также хотим предложить покупателям услуги мобильной связи, чтобы лучше понять, что требуется потребителям", - сказал Дюннинг, выступая на Гайдаровском форуме.В пресс-службе "Магнита" уточнили РИА Новости, что запуск кредитных услуг предполагает возможность оплаты платежным сервисом Magnit Pay любых покупок за счет средств имеющегося у клиента кредита. "Мы хотим дать покупателям в приложении "Магнита" максимум удобных сервисов и, тем самым, повысить их лояльность", - указали в ритейлере.Запуск пилотного проекта Magnit Mobile планируется позже в 2021 году, речь идет о виртуальном сотовом операторе связи (MVNO). "Сейчас идет регистрация товарного знака и прочие подготовительные процедуры", - добавили в "Магните".Ритейлер в сентябре объявил о планах запустить новое приложение-"суперапп", объединяющее несколько сервисов - возможности онлайн-заказа товаров, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей. В декабре "Магнит" и ВТБ сообщили о запуске платежного сервиса Magnit Pay."Магнит" - один из ведущих ритейлеров и крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец сентября 2020 года находилось 21 154 магазина. Основным акционером "Магнита" является ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20201216/natsenka-1589498386.html
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гайдаровский форум - 2021, ян дюннинг, marathon group, магнит (компания-ритейлер), втб, технологии, экономика

"Магнит" планирует запустить виртуального оператора связи

17:39 14.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у одного из супермаркетов сети "Магнит" на Подмосковном бульваре в Павшинской пойме
Прохожие у одного из супермаркетов сети Магнит на Подмосковном бульваре в Павшинской пойме - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" планирует запустить на базе своего приложения кредитные продукты, а также виртуального оператора связи, сообщил президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
"Вместе с ВТБ мы планируем расширить функционал сервиса Magnit Pay через запуск кредитных продуктов. Это будет в приложении "Магнита". Мы также хотим предложить покупателям услуги мобильной связи, чтобы лучше понять, что требуется потребителям", - сказал Дюннинг, выступая на Гайдаровском форуме.
В пресс-службе "Магнита" уточнили РИА Новости, что запуск кредитных услуг предполагает возможность оплаты платежным сервисом Magnit Pay любых покупок за счет средств имеющегося у клиента кредита. "Мы хотим дать покупателям в приложении "Магнита" максимум удобных сервисов и, тем самым, повысить их лояльность", - указали в ритейлере.
Запуск пилотного проекта Magnit Mobile планируется позже в 2021 году, речь идет о виртуальном сотовом операторе связи (MVNO). "Сейчас идет регистрация товарного знака и прочие подготовительные процедуры", - добавили в "Магните".
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Ритейлер в сентябре объявил о планах запустить новое приложение-"суперапп", объединяющее несколько сервисов - возможности онлайн-заказа товаров, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей. В декабре "Магнит" и ВТБ сообщили о запуске платежного сервиса Magnit Pay.
"Магнит" - один из ведущих ритейлеров и крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России. Под управлением компании на конец сентября 2020 года находилось 21 154 магазина. Основным акционером "Магнита" является ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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