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Власти Мадрида попросили объявить город зоной катастрофы из-за снега
Власти Мадрида попросили объявить город зоной катастрофы из-за снега
Власти Мадрида оценили ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада почти в 1,4 миллиарда евро и просят правительство Испании объявить город зоной... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:13
2021-01-14T15:42
туризм
мадрид (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. Власти Мадрида оценили ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада почти в 1,4 миллиарда евро и просят правительство Испании объявить город зоной катастрофы."На нынешний момент мы подсчитали разрушительные последствия последних дней, они достигают 1,398 миллиарда евро", - заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда на пресс-конференции. Он пояснил, что "подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе".Как ранее сообщили РИА Новости в мэрии, только по предварительным оценкам в городе, не учитывая парки, из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тысяч насаждений из 800 тысяч.Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого "есть обстоятельства", и сделать это как можно скорее.По словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, только зданиям нанесен ущерб на 29,75 миллиона евро. "Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде - это ситуация зоны катастрофы", - добавила она. Вице-мэр пояснила, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий.При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти."В Мадриде выпало 1250 тонн снега, ... жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть", - заявил градоначальник. Он также предупредил жителей, что необходимо время, чтобы жизнь в городе полностью вернулась в нормальное русло.На настоящий момент в городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, ведется работа по разбору свалившихся деревьев и веток, восстановлено движение пригородных поездов и поездов дальнейшего следования, а также частично работа аэропорта "Барахас". Жителям города рекомендовано работать удаленно, если это возможно, а школы до 18 января закрыты."С ограничениями, (но) город Мадрид функционирует", - сказал мэр. По словам Альмейды, за ночь было собрано 1100 тонн мусора, и на настоящий момент 750 километров пешеходных зон в городе расчищено.В конце прошлой недели на Испанию обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов. Снегопад, побивший рекорд 1971 года, полностью парализовал в выходные Мадрид. Ситуация осложнилась тем, что на этой неделе в городе холодная погода, по ночам в районе аэропорта было зафиксировано ниже 13 градусов.
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туризм, мадрид (город), испания, в мире

Власти Мадрида попросили объявить город зоной катастрофы из-за снега

15:13 14.01.2021 (обновлено: 15:42 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанкЛюди гуляют после снегопада на Главной площади в Мадриде
Люди гуляют после снегопада на Главной площади в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Бруно Тевенин
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МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. Власти Мадрида оценили ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада почти в 1,4 миллиарда евро и просят правительство Испании объявить город зоной катастрофы.
"На нынешний момент мы подсчитали разрушительные последствия последних дней, они достигают 1,398 миллиарда евро", - заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда на пресс-конференции. Он пояснил, что "подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе".
Как ранее сообщили РИА Новости в мэрии, только по предварительным оценкам в городе, не учитывая парки, из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тысяч насаждений из 800 тысяч.
Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого "есть обстоятельства", и сделать это как можно скорее.
По словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, только зданиям нанесен ущерб на 29,75 миллиона евро. "Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде - это ситуация зоны катастрофы", - добавила она. Вице-мэр пояснила, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий.
Заснеженный в результате снегопада фонтан Сибелес в Мадриде - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 15:03
В Мадриде зафиксировали одну из самых низких температур с 1945 года
При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти.
"В Мадриде выпало 1250 тонн снега, ... жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть", - заявил градоначальник. Он также предупредил жителей, что необходимо время, чтобы жизнь в городе полностью вернулась в нормальное русло.
На настоящий момент в городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, ведется работа по разбору свалившихся деревьев и веток, восстановлено движение пригородных поездов и поездов дальнейшего следования, а также частично работа аэропорта "Барахас". Жителям города рекомендовано работать удаленно, если это возможно, а школы до 18 января закрыты.
"С ограничениями, (но) город Мадрид функционирует", - сказал мэр. По словам Альмейды, за ночь было собрано 1100 тонн мусора, и на настоящий момент 750 километров пешеходных зон в городе расчищено.
В конце прошлой недели на Испанию обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов. Снегопад, побивший рекорд 1971 года, полностью парализовал в выходные Мадрид. Ситуация осложнилась тем, что на этой неделе в городе холодная погода, по ночам в районе аэропорта было зафиксировано ниже 13 градусов.
 
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