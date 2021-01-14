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Наука
https://ria.ru/20210114/lednik-1592952930.html
Земле угрожает новый ледниковый период
Земле угрожает новый ледниковый период
Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T02:46
2021-01-14T02:46
наука
земля
атлантический океан
антарктида
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.Ученые отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата. Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.Ранее ученые предупредили, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.
https://ria.ru/20200901/katastrofa-1576564380.html
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земля, атлантический океан, антарктида

Земле угрожает новый ледниковый период

02:46 14.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЛедник
Ледник - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.
Ученые отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября 2020, 11:19
Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.
Ранее ученые предупредили, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.
 
НаукаЗемляАтлантический океанАнтарктида
 
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