https://ria.ru/20210114/lavina-1592955023.html

В МЧС рассказали, какие шансы выжить у человека, попавшего под лавину

В МЧС рассказали, какие шансы выжить у человека, попавшего под лавину

Человек, попавший под лавину, имеет шанс на выживание в первые три часа после происшествия, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике Бурятии. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:45

2021-01-14T03:45

2021-01-14T03:48

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человек, попавший под лавину, имеет шанс на выживание в первые три часа после происшествия, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике Бурятии.Спасатели отмечают, что здоровье и жизнь людей в лавине зависят от многих факторов. Однако первостепенное значение принадлежит оперативному проведению поисково-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим."Это обусловлено тем, что температура тела человека, находящегося под снегом, снижается в среднем на три градуса в час", - отметили в главке.В начале января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына. Их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/norilsk-1592703596.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия