В МЧС рассказали, какие шансы выжить у человека, попавшего под лавину
03:45 14.01.2021 (обновлено: 03:48 14.01.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа месте схода лавины под Норильском
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человек, попавший под лавину, имеет шанс на выживание в первые три часа после происшествия, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике Бурятии.
"Самыми эффективными для оказания помощи являются первые три часа после схода лавины. Каждый последующий час резко снижает шансы пострадавших на благополучный исход. После трех часов пребывания в снежном плену почти 90% пострадавших погибают", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что здоровье и жизнь людей в лавине зависят от многих факторов. Однако первостепенное значение принадлежит оперативному проведению поисково-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим.
"Это обусловлено тем, что температура тела человека, находящегося под снегом, снижается в среднем на три градуса в час", - отметили в главке.
В начале января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына. Их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
12 января, 12:39В Норильске после схода смертельной лавины задержали диспетчера