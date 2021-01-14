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В МЧС рассказали, какие шансы выжить у человека, попавшего под лавину
В МЧС рассказали, какие шансы выжить у человека, попавшего под лавину
Человек, попавший под лавину, имеет шанс на выживание в первые три часа после происшествия, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике Бурятии. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:45
2021-01-14T03:48
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человек, попавший под лавину, имеет шанс на выживание в первые три часа после происшествия, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике Бурятии.Спасатели отмечают, что здоровье и жизнь людей в лавине зависят от многих факторов. Однако первостепенное значение принадлежит оперативному проведению поисково-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим."Это обусловлено тем, что температура тела человека, находящегося под снегом, снижается в среднем на три градуса в час", - отметили в главке.В начале января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына. Их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали, какие шансы выжить у человека, попавшего под лавину

03:45 14.01.2021 (обновлено: 03:48 14.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа месте схода лавины под Норильском
На месте схода лавины под Норильском - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человек, попавший под лавину, имеет шанс на выживание в первые три часа после происшествия, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике Бурятии.
"Самыми эффективными для оказания помощи являются первые три часа после схода лавины. Каждый последующий час резко снижает шансы пострадавших на благополучный исход. После трех часов пребывания в снежном плену почти 90% пострадавших погибают", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что здоровье и жизнь людей в лавине зависят от многих факторов. Однако первостепенное значение принадлежит оперативному проведению поисково-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим.
"Это обусловлено тем, что температура тела человека, находящегося под снегом, снижается в среднем на три градуса в час", - отметили в главке.
В начале января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына. Их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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В Норильске после схода смертельной лавины задержали диспетчера
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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